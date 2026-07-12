Новый фронт из Беларуси: нардеп Костенко предупредил об угрозе для Черниговской области (видео)

После выборов Кремль может открыть еще один фронт в Черниговской области. Для этого Москве нужно объявить мобилизацию и договориться с Беларусью.

Вполне вероятно, что Российская Федерация откроет еще один фронт на Украине после проведения выборов в сентябре. Об этом в программе "Говорить великий Львів" рассказал секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник службы безопасности Украины Роман Костенко.

О возможном открытии новой зоны боевых действий Роман Костенко рассказывает с 14:08 по 15:51

По его словам, не исключено, что россияне смогут готовить резервы для ведения боевых действий на Черниговском направлении, предварительно договорившись об этом с Александром Лукашенко.

Народный депутат предполагает, что в таком случае Украине может не хватить имеющихся ресурсов для реагирования на угрозы на всех участках фронта.

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Поэтому украинским властям придется думать, как противостоять новой вероятной угрозе, и, скорее всего, принимать "непопулярные решения", отметил депутат.

Наступление ВС РФ на Украину с Беларуси

В мае президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что РФ готовит новое наступление. Согласно данным разведки, россияне могут атаковать с территории Беларуси, и под угрозой находятся все северные области, в частности Черниговская, а также Волынская, Ровенская, Житомирская и Киевская.

В конце июня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что российский Генштаб получил приказ от Владимира Путина разработать новые планы захвата Киева. По его словам, наиболее вероятным является наступление на Черниговскую область, поскольку для атаки на столицу Украины необходимо получить согласие от Минска.

25 июня президент Зеленский сообщил о подготовке Беларуси к новому наступлению ВС РФ на Украину. Глава государства опубликовал данные разведки о строительстве шести мостов и одной развязки на автодороге вдоль украинской границы.

В тот же день самопровозглашенный президент Беларуси выступил с заявлением о втягивании в войну РФ и о новом наступлении на Украину.