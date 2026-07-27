Взрыв на базе отдыха в оккупированной Кирилловке: погиб высокопоставленный чиновник РФ

Начальник управления по Запорожской области филиала "Главного радиочастотного центра" в оккупированном Крыму Михаил Иванов погиб во время нападения на туристическую базу в Кирилловке под Мелитополем.

Об этом, как пишет российское издание "Коммерсант", сообщили в Роскомнадзоре.

Там утверждают, что удар по туристическому объекту якобы был нанесен в минувшие выходные. Украинская сторона официально не сообщала о причастности к этой атаке, поэтому подтверждения этих утверждений пока нет.

В Роскомнадзоре отметили, что Иванов более 20 лет служил в Вооружённых силах РФ. В 2023 году он возглавил управление "Главного радиочастотного центра" по Запорожской области и, по утверждению ведомства, сформировал коллектив и обеспечил работу учреждения на подконтрольной России территории.

Статья в СМИ о гибели Иванова Фото: Скриншот

По данным российской стороны, вместе с ним погибли его несовершеннолетние дети, а жена была госпитализирована.

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Кроме того, в ведомстве заявили, что с сентября 2025 года по март 2026 года Иванов участвовал в войне против Украины и был награждён благодарностью президента РФ.

Об этом также написал украинский журналист и политический обозреватель Денис Казанский. По его словам, Михаил Иванов был высокопоставленным сотрудником Роскомнадзора, занимавшимся цензурой в интернете и блокировкой социальных сетей.

Ранее российские пропагандистские ресурсы сообщили о гибели одного из администраторов Telegram-канала "От Мариуполя до Карпат", который распространял видео атак дронов на мирных жителей Херсона. Официально имя погибшего не называлось, однако в комментариях высказывались предположения, что им мог быть Александр Шептура.

Кроме того, в Балашисе Московской области в результате взрыва автомобиля, по некоторым данным, мог погибнуть генерал-лейтенант Минобороны РФ Дамир Давыдов, отвечавший за поставки ракет и артиллерийских боеприпасов для российской армии.