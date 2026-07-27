Вибух на базі відпочинку в окупованій Кирилівці: загинув високопоставлений чиновник РФ

Начальник управління по Запорізькій області філії "Головного радіочастотного центру" в окупованому Криму Михайло Іванов загинув під час атаки на туристичну базу в Кирилівці біля Мелітополя.

Про це, як пише російське видання “Комерсант”, повідомили в Роскомнагляді.

Там стверджують, що удар по туристичному об'єкту нібито стався минулими вихідними. Українська сторона офіційно не повідомляла про причетність до цієї атаки, тому підтвердження цих тверджень наразі немає.

У Роскомнагляді зазначили, що Іванов понад 20 років служив у Збройних силах РФ. У 2023 році він очолив управління “Головного радіочастотного центру” по Запорізькій області та, за твердженням відомства, сформував колектив і забезпечив роботу установи на підконтрольній Росії території.

Стаття у медіа про загибель Іванова Фото: Скриншот

Разом із ним, за даними російської сторони, загинули його неповнолітні діти, а дружину госпіталізували.

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Також у відомстві заявили, що з вересня 2025 року до березня 2026 року Іванов брав участь у війні проти України та був відзначений подякою президента РФ.

Про це також написав український журналіст і політичний оглядач Денис Казанський. За його словами, Михайло Іванов був високопоставленим співробітником Роскомнагляду, який займався цензурою в інтернеті та блокуванням соціальних мереж.

Раніше російські пропагандистські ресурси заявили про загибель одного з адміністраторів Telegram-каналу “От Мариуполя до Карпат”, який поширював відео атак дронів на цивільних жителів Херсона. Офіційно ім’я загиблого не називали, однак у коментарях висловлювали припущення, що ним міг бути Олександр Шептура.

Крім того, у Балашисі Московської області після вибуху автомобіля, за повідомленнями, міг загинути генерал-лейтенант Міноборони РФ Дамір Давидов, який відповідав за постачання ракет і артилерійських боєприпасів для російської армії.