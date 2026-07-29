Драпатый впервые пообщался с командующим силами НАТО в Европе: как он видит победу Украины

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый провел первый телефонный разговор с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе и командующим Вооруженными силами США в Европе генералом Алексусом Гринкевичем. В ходе беседы он изложил свое видение победы Украины и необходимые для этого возможности.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Драпатый заявил, что сейчас Украине следует более активно наносить удары по российским войскам, не позволять им прорывать украинскую оборону и расширять возможности по поражению целей на средних и больших расстояниях. Кроме того, по его словам, необходимо и в дальнейшем развивать армейские корпуса, чтобы они могли действовать более самостоятельно.

По словам главнокомандующего, украинские военные работают над увеличением потерь российских войск и ослаблением экономического потенциала Москвы.

"Для этого мы используем асимметричные подходы и украинские технологии", — отметил Драпатый.

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В ходе беседы Драпатый также упомянул о поставках Украине дополнительных средств противовоздушной обороны. По его словам, в рамках программы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) европейские страны закупают для Украины необходимое военное оборудование, в частности ракеты-перехватчики для систем Patriot, которые Украина продолжает получать.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый ранее заявил, что украинская армия продолжает меняться, постепенно отказывается от излишней бюрократии и становится более технологичной. По его словам, в настоящее время Вооруженные силы Украины находятся на этапе развития.

Кроме того, ранее Фокус рассказывал о военной карьере Михаила Драпатого. Он стал широко известен после событий в Мариуполе в 2014 году, когда его БМП прорвала баррикаду. В разные годы Драпатый командовал 72-й отдельной механизированной бригадой имени Черных запорожцев, оперативно-стратегической группировкой войск "Херсон" и Сухопутными войсками ВСУ.