Драпатий вперше поговорив з командувачем сил НАТО в Європі: як він бачить перемогу України

Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий провів першу телефонну розмову з верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем Збройних сил США в Європі генералом Алексусом Гринкевичем. Під час розмови він окреслив своє бачення перемоги України та необхідні для цього спроможності.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Драпатий заявив, що зараз Україна має активніше завдавати ударів по російських військах, не дозволяти їм проривати українську оборону та розширювати можливості для ураження цілей на середніх і великих відстанях. Також, за його словами, потрібно й надалі розвивати армійські корпуси, щоб вони могли діяти більш самостійно.

За словами головнокомандувача, українські військові працюють над підвищенням рівня втрат російських військ і зниженням економічних спроможностей Москви.

“Застосовуємо для цього асиметричні підходи та українські технології”, — зазначив Драпатий.

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Під час розмови Драпатий також згадав про постачання Україні додаткових засобів протиповітряної оборони. За його словами, у межах програми Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) європейські країни закуповують для України необхідне військове обладнання, зокрема ракети-перехоплювачі для систем Patriot, які Україна продовжує отримувати.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий раніше заявив, що українська армія продовжує змінюватися, поступово відмовляється від зайвої бюрократії та стає більш технологічною. За його словами, нині Збройні сили України перебувають на етапі розвитку.

Також раніше Фокус розповідав про військову кар'єру Михайла Драпатого. Він став широко відомим після подій у Маріуполі у 2014 році, коли його БМП прорвала барикаду. У різні роки Драпатий командував 72-ю окремою механізованою бригадою імені Чорних Запорожців, оперативно-стратегічним угрупованням військ "Херсон" та Сухопутними військами ЗСУ.