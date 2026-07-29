Когда закончится война: аналитики Metaculus назвали наиболее вероятную дату прекращения огня

Аналитики считают наиболее вероятной датой двустороннего прекращения огня между Украиной и Россией 24 ноября 2027 года. В то же время шансы на достижение такой договоренности до конца 2026 года участники платформы оценивают всего в 13%.

Об этом говорится на платформе прогнозирования Metaculus, где прогнозы составляют аналитики с проверенной репутацией.

Участники дискуссии также проанализировали оценки международных аналитических центров, экономическую ситуацию в России, ход переговоров и военную обстановку на фронте.

Аналитики отмечают, что переговорный процесс, активизировавшийся в конце 2025 года, фактически зашел в тупик. Стороны по-прежнему придерживаются несовместимых позиций в отношении оккупированных территорий, поэтому скорое достижение договоренностей остается маловероятным.

По их оценке, экономическое положение России постепенно ухудшается. Дефицит российского бюджета за первые пять месяцев 2026 года достиг 6 трлн рублей, ликвидная часть Фонда национального благосостояния сократилась до 3,4 трлн рублей, а темпы набора контрактников в армию снизились примерно на 40% по сравнению с концом 2025 года.

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В то же время, по данным британского аналитического центра RUSI, украинские войска стабилизировали ситуацию на фронте, а потери российской армии растут быстрее, чем темпы пополнения личного состава.

Однако аналитики Metaculus отмечают, что даже при благоприятных условиях прекращение огня в 2026 году остается маловероятным. Один из самых популярных прогнозов объясняет, что предыдущие договоренности о перемирии неоднократно срывались через несколько дней, а в настоящее время главным препятствием является не сам факт подписания соглашения, а достижение договоренности, которая будет предусматривать как минимум 30 дней прекращения боевых действий.

Согласно правилам платформы, прогноз считается оправдавшимся, если стороны договорились о двустороннем прекращении огня как минимум на 30 дней или на неопределенный срок. При этом не имеет значения, будет ли перемирие нарушено сразу после объявления — для Metaculus достаточно самого факта заключения такой договоренности.

В целом большинство участников платформы считает наиболее вероятным сценарием затяжную войну с постепенным снижением интенсивности боевых действий. Именно поэтому консенсусный прогноз Metaculus на данный момент указывает на конец ноября 2027 года как на наиболее вероятный срок появления первого устойчивого соглашения о двустороннем прекращении огня.

Напомним, ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что президент РФ Владимир Путин не намерен вести содержательные переговоры о завершении войны как минимум до февраля 2027 года. По данным издания, в Кремле рассчитывают укрепить свои позиции и продолжают настаивать на максималистских требованиях к Украине.

Кроме того, в Кремле фактически признали: так называемая "специальная военная операция" переросла в полномасштабную войну. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что между Россией и Украиной идет "настоящая война".