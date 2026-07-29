Коли закінчиться війна: аналітики Metaculus назвали найімовірнішу дату припинення вогню

Аналітики вважають найімовірнішою датою двостороннього припинення вогню між Україною та Росією 24 листопада 2027 року. Водночас шанси на досягнення такої домовленості до кінця 2026 року учасники платформи оцінюють лише у 13%.

Про це йдеться на платформі прогнозування Metaculus, де прогнози формують аналітики з підтвердженою репутацією.

Учасники теми також проаналізували оцінки міжнародних аналітичних центрів, економічну ситуацію в Росії, перебіг переговорів і військову обстановку на фронті.

Аналітики зазначають, що переговорний процес, який активізувався наприкінці 2025 року, фактично зайшов у глухий кут. Сторони продовжують дотримуватися несумісних позицій щодо окупованих територій, а тому швидке досягнення домовленостей залишається малоймовірним.

За їхньою оцінкою, економічне становище Росії поступово погіршується. Дефіцит російського бюджету за перші п'ять місяців 2026 року сягнув 6 трлн рублів, ліквідна частина Фонду національного добробуту скоротилася до 3,4 трлн рублів, а темпи набору контрактників до армії знизилися приблизно на 40% порівняно з кінцем 2025 року.

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Водночас, за даними британського аналітичного центру RUSI, українські сили стабілізували ситуацію на фронті, а втрати російської армії зростають швидше, ніж темпи поповнення особового складу.

Проте аналітики Metaculus зазначають, що навіть за сприятливих умов припинення вогню у 2026 році залишається малоймовірним. Один із найпопулярніших прогнозів пояснює, що попередні домовленості про перемир'я неодноразово зривалися за кілька днів, а нині головною перешкодою є не сам факт підписання угоди, а досягнення домовленості, яка передбачатиме щонайменше 30 днів припинення бойових дій.

За правилами платформи прогноз вважається таким, що справдився, якщо сторони домовляться про двостороннє припинення вогню щонайменше на 30 днів або безстроково. При цьому не має значення, чи буде перемир'я порушене відразу після оголошення — для Metaculus достатньо самого факту укладення такої домовленості.

Загалом більшість учасників платформи вважає найімовірнішим сценарієм затяжну війну з поступовим зниженням інтенсивності бойових дій. Саме тому консенсусний прогноз Metaculus наразі вказує на кінець листопада 2027 року як на найбільш імовірний час появи першої стійкої домовленості про двостороннє припинення вогню.

Нагадаємо, раніше Financial Times із посиланням на джерела повідомляло, що президент РФ Володимир Путін не має наміру вести змістовні переговори про завершення війни щонайменше до лютого 2027 року. За даними видання, у Кремлі розраховують посилити свої позиції та продовжують наполягати на максималістських вимогах до України.

Також у Кремлі фактично визнали: так звана "спеціальна воєнна операція" переросла у повномасштабну війну. Речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що між Росією та Україною триває "справжня війна".