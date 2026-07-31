Перехват на высоте "трех Говерл": НГУ показала, как сбила российский дрон ZALA (видео)

Бойцы подразделения ударных БПЛА Lasar’s Group Национальной гвардии Украины сбили российский разведывательный беспилотник ZALA Z-20 на высоте 6400 метров. Это стало одним из рекордов по высоте успешного перехвата.

Об этом сообщил в Facebook командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко, который также опубликовал видео боевых действий.

По его словам, в конце июля на юге Украины экипаж перехватчиков обнаружил российский БПЛА ZALA Z-20, предназначенный для ведения воздушной разведки и обнаружения целей на расстоянии более 100 километров.

Пивненко отметил, что, пытаясь избежать поражения, российский беспилотник поднялся на высоту 6400 метров.

"Однако это не помешало нашему экипажу выполнить свою задачу. Пилот догнал цель и успешно уничтожил ее", — сообщил командующий Нацгвардией.

По словам Пивненко, этот результат подтверждает высокий уровень подготовки военнослужащих Национальной гвардии, эффективность применения современных беспилотных систем и способность выполнять боевые задачи даже в сложных условиях. Также он подчеркнул, что этот перехват стал одним из рекордов по высоте успешного уничтожения вражеского дрона.

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Что известно о дроне ZALA Z-20

ZALA Z-20 — это российский разведывательный беспилотник нового поколения, который используется для воздушной разведки, поиска целей и корректировки ударов. Его разработала компания ZALA Aero — производитель дронов семейства "Ланцет".

Дрон Zala Z-20 Фото: Zala Aero

Среди основных особенностей ZALA Z-20:

может находиться в воздухе до 6 часов;

работает на расстоянии до 150 км от оператора;

способен вести разведку с высоты до 8,5 км;

оснащен оптической камерой и тепловизором, что позволяет обнаруживать цели даже с большой высоты;

используется в качестве ретранслятора для баражирующих боеприпасов "Ланцет", помогая им поражать цели на большом расстоянии.

Именно способность работать на большой высоте и за пределами зоны поражения большинства средств борьбы с БПЛА делает ZALA Z-20 одним из самых сложных для перехвата российских разведывательных дронов. Поэтому его уничтожение на высоте 6400 метров является необычным результатом.

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