Перехоплення на висоті "трьох Говерл": НГУ показала, як збила російський дрон ZALA (відео)

Бійці підрозділу ударних БпЛА Lasar’s Group Національної гвардії України знищили російський розвідувальний безпілотник ZALA Z-20 на висоті 6400 метрів. Це стало одним із рекордів за висотою успішного перехоплення.

Про це повідомив у Facebook командувач Національної гвардії України Олександр Півненко, який також оприлюднив відео бойової роботи.

За його словами, наприкінці липня на півдні України екіпаж перехоплювачів виявив російський БПЛА ZALA Z-20, призначений для ведення повітряної розвідки та виявлення цілей на відстані понад 100 кілометрів.

Півненко зазначив, що, намагаючись уникнути ураження, російський безпілотник піднявся на висоту 6400 метрів.

"Проте це не завадило нашому екіпажу виконати свою роботу. Пілот наздогнав ціль і успішно знищив її", — повідомив командувач Нацгвардії.

За словами Півненка, цей результат підтверджує високий рівень підготовки військовослужбовців Національної гвардії, ефективність застосування сучасних безпілотних систем і здатність виконувати бойові завдання навіть у складних умовах. Також він наголосив, що перехоплення стало одним із рекордів за висотою успішного знищення ворожого дрона.

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Що відомо про дрон ZALA Z-20

ZALA Z-20 — це російський розвідувальний безпілотник нового покоління, який використовують для повітряної розвідки, пошуку цілей і коригування ударів. Його розробила компанія ZALA Aero — виробник дронів сімейства "Ланцет".

Дрон Zala Z-20 Фото: Zala Aero

Серед головних особливостей ZALA Z-20:

може перебувати в повітрі до 6 годин;

працює на відстані до 150 км від оператора;

здатний вести розвідку з висоти до 8,5 км;

оснащений оптичною камерою та тепловізором, що дозволяє виявляти цілі навіть з великої висоти;

використовується як ретранслятор для баражуючих боєприпасів "Ланцет", допомагаючи їм уражати цілі на великій відстані.

Саме здатність працювати на великій висоті та поза зоною ураження більшості засобів боротьби з БПЛА робить ZALA Z-20 одним із найскладніших російських розвідувальних дронів для перехоплення. Тому його знищення на висоті 6400 метрів є незвичайним результатом.

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