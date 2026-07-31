На командира корпуса "Хартия" Оболенского было совершено покушение: нападавшего задержали, — Зеленский

Сегодня, 31 июля, было совершено покушение на командира корпуса Национальной гвардии "Хартия" Игоря Оболенского. Нападавший и его сообщник были задержаны.

Сам Оболенский уже пообщался с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщил сам глава государства в Telegram.

В настоящее время проводятся необходимые процессуальные действия в связи с этим покушением.

Кроме того, президент заслушал доклад главы СБУ Александра Поклада о покушении на Оболенского.

"На эту попытку нанести удар по Украине и украинскому командиру мы обязательно ответим. Поблагодарил Игоря за службу и пожелал наносить удары по оккупантам ещё сильнее", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Сам Оболенский и официальные каналы корпуса "Хартия" пока не прокомментировали факт покушения.

Игорь Оболенский — что известно

Игорь Оболенский — полковник Национальной гвардии Украины, сражающийся против Российской Федерации с 2014 года. Участвовал в боях за Краматорск и Славянск в 2014 году.

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В 2019 году покинул ряды ВСУ и занялся бизнесом, однако в 2022 году вернулся в армию. Сначала он возглавлял добровольческое формирование территориальной общины "Хартия", на базе которого была создана 13-я бригада оперативного назначения НГУ "Хартия". В 2023 году стал командиром бригады "Хартия".

В 2025 году стал командиром вновь сформированного 2-го корпуса Национальной гвардии "Хартия".

12 декабря 2025 года под руководством Оболенского корпус "Хартия" смог провести операцию по стабилизации обстановки на Купянском направлении. Объединенная группировка, в состав которой вошли бригада "Хартия", 475-й штурмовой полк "Код 9.2" 92-й ОШБр, подразделение Иностранного легиона ГУР МО и 144-я механизированная бригада, осуществило прорыв к реке Оскол, перекрыв снабжение противника. В результате операции были освобождены населенные пункты Киндрашовка и Радьковка, а также их окрестности. Также сообщалось, что Купянск был взят в оперативное окружение, и в городе продолжаются мероприятия по его зачистке.

15 июля 2026 года Владимир Зеленский присвоил Оболенскому звание Героя Украины "за личное мужество и героизм, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу".

Напомним, в феврале 2026 года СБУ сообщила о раскрытии российской спецоперации "Энигма 2.0", целью которой также были покушения на важных лиц в Украине. Среди возможных жертв покушений также фигурировало имя представителя ГУР Андрея Юсова.

Также сообщалось, что 1 мая 2025 года было совершено покушение на волонтера Сергея Стерненко: момент нападения, совершенного завербованной женщиной, попал в кадр камеры видеонаблюдения.