На командира корпусу "Хартія" Оболєнського здійснили замах: нападника затримали, — Зеленський

Сьогодні, 31 липня, було вчинено замах на командира корпусу Національної гвардії "Хартія" Ігоря Оболєнського. Нападника та його спільника було затримано.

Сам Оболєнський вже поспілкувався з президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомив сам очільник держави у Telegram.

Наразі ведуться необхідні процесуальні дії щодо цього замаху.

Також президент заслухав доповідь голови СБУ Олександра Поклада щодо замаху на Оболєнського.

"На цю спробу удару по Україні та українському командиру обов’язково відповімо. Подякував Ігорю за службу й побажав бити по окупантах ще сильніше", — наголосив Володимир Зеленський.

Сам Оболєнський та офіційні канали корпусу "Хартія" наразі не коментували факт замаху.

Ігор Оболєнський — що відомо

Ігор Оболєнський — полковник Національної гвардії України, який воює проти Російської Федерації ще з 2014 року. Брав участь у боях за Краматорськ та Слов'янськ у 2014.

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У 2019 році залишив лави ЗСУ та зайнявся бізнесом, однак у 2022 повернувся до армії. Спершу він очолював добровільне формування територіальної громади "Хартія", на базі якого утворена 13-та бригада оперативного призначення НГУ "Хартія". У 2023 році став командиром бригади "Хартія".

У 2025 році став командиром новоствореного 2-го корпусу Нацгвардії "Хартія".

12 грудня 2025 року під керівництвом Оболєнського корпус "Хартія" зміг провести операцію зі стабілізації обстановки на Куп'янському напрямку. Об'єднане угрупування, до складу якого ввійшли бригада "Хартія", 475-й штурмовий полк "Код 9.2" 92-ї ОШБр, підрозділ Іноземного легіону ГУР МО та 144-та механізована бригада, здійснило прорив до річки Оскіл, перекривши постачання ворога. Унаслідок операції було звільнено населені пункти Кіндрашівка та Радьківка, а також їхні околиці. Також повідомлялося, що Куп'янськ було взято в оперативне оточення, і в місті тривають заходи з його зачистки.

15 липня 2026 року Володимир Зеленський присвоїв Оболєнському звання Героя України "за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові".

Нагадаємо, у лютому 2026 року СБУ повідомила про викриття російської спецоперації "Енігма 2.0", метою якої також були замахи на важливих осіб в Україні. Серед можливих жертв замахів також фігурувало ім’я представника ГУР Андрія Юсова.

Також повідомлялося, що 1 травня 2025 року було скоєно замах на волонтера Сергія Стерненка: момент нападу, який здійснила завербована жінка, потрапив у кадр камери відеоспостереження.