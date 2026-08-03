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Военный Фокус Российско-украинская война Удары по военным объектам в РФ

Российская "дырявая" ПВО: ВСУ открыли путь дронами к ключевым объектам юга РФ — OSINT (фото)

Российская "дырявая" ПВО: ВСУ открыли путь дронами к ключевым объектам юга РФ — OSINT (фото)
Дроны ВСУ "пробивают" коридор для ударов по ключевым объектам юга РФ | Фото: Укроборонпром

Новые удары ВСУ по радарам и системам ПВО ВС РФ на юге РФ свидетельствуют о новых целях украинских операций. По мнению осинтеров, речь идет о прокладывании пути к ключевым объектам на юге России.

Анализ ударов Сил обороны после "прореживания" российской ПВО указывает, что ВСУ пытаются ударить по экономическим объектам и нефтеперерабатывающим заводам в южной части России. Об этом пишет французский аналитик и осинтер Клеман Молен в X.

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Анализ ударов ВСУ исследователем Клеманом Моленом
Фото: Clement Molin / X

"Эти удары по [российской] ПВО вместе с предыдущей кампанией на юге Украины и в Крыму открывают пробелы для дальнобойных ударов против российской экономики/нефтеперерабатывающих заводов в южной части страны", — констатирует специалист, указывая о Краснодарском крае.

клеман молен анализ ударов ссу
Анализ ударов ВСУ исследователем Клеманом Моленом
Фото: Clement Molin / X

Господин Молен добавляет, что США позволили Украине использовать Starlink над Россией, так что многочисленные системы ПВО, радары и ракеты "Искандер" оказались бы под угрозой от украинских дронов FP-1/2.

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клеман молен анализ ударов ссу
Анализ ударов ВСУ исследователем Клеманом Моленом
Фото: Clement Molin / X

Ранее Фокус сообщал о том, как в РФ сгорел завод по производству ракет после ударов ВСУ. Предприятие "Авиатек" специализируется на производстве ракет и авиационных систем, а также задействовано в производстве ЗРК "Тор", ракет Х-101 и Х-59М2/Х-59М2А, поставляя компоненты для двигателей.

Впоследствии стало известно, что ВСУ поразили состав морских дронов, мосты и подразделение РЭР РФ. Состав использовался для хранения, подготовки и технического обслуживания морских дронов, которые ВС РФ применяют в Черном море.