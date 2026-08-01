ВСУ поразили склад морских дронов, мосты и подразделение РЭР РФ: в Генштабе раскрыли детали

В ночь на 1 августа Силы обороны Украины нанесли удар по ряду важных военных объектов Российской Федерации.

В результате атаки Сил обороны Украины был поражен склад морских безэкипажных катеров, железнодорожные мосты, подразделение радиоэлектронной разведки (РЭР) Черноморского флота РФ и другие цели. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Склад, по которому был нанесен удар, расположен в районе поселка Черноморское в оккупированном Крыму. Здание использовалось для хранения, подготовки и технического обслуживания морских дронов, применяемых ВС РФ в Черном море.

Под ударом также оказались железнодорожный мост в районе Владиславовки и железнодорожный мост "Сиваш" в районе Чонгара, соединяющий оккупированную часть Херсонской области с Крымом. Оба моста являются важными логистическими целями, ведь используются россиянами для опрокидывания личного состава, вооружения, военной техники и боеприпасов.

Відео дня

Важно

В РФ атакован третий склад Wildberries за сутки: в этот раз в Перми, — СМИ (видео)

Среди других пораженных целей — подразделение радиоэлектронной разведки Черноморского флота РФ в Севастополе, ремонтно-восстановительная база в Первомайском районе в Крыму, состав материально-технических средств в районе Подового Херсонской области и склад БПЛА в районе Токмака Запорожской области.

Напомним, в российском Волгограде дроны атаковали логистический хаб Wildberries и НПЗ.

Фокус также сообщал, что украинские беспилотники ударили по НПЗ в российском городе Пермь.