ЗСУ уразили склад морських дронів, мости та підрозділ РЕР РФ: у Генштабі розкрили деталі

У ніч на 1 серпня Сили оборони України завдали удару по низці важливих воєнних об'єктів Російської Федерації.

В результаті атаки Сил оборони України було уражено склад морських безекіпажних катерів, залізничні мости, підрозділ радіоелектронної розвідки (РЕР) Чорноморського флоту РФ та інші цілі. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Склад, по якому було завдано удару, розташований у районі селища Чорноморське, що в окупованому Криму. Будівля використовувалась для зберігання, підготовки та технічного обслуговування морських дронів, які ЗС РФ застосовують у Чорному морі.

Під ударом також опинилися залізничний міст у районі Владиславівки та залізничний міст "Сиваш" у районі Чонгара, що з'єднує окуповану частину Херсонської області з Кримом. Обидва мости є важливими логістичними цілями, адже використовуються росіянами для перекидання особового складу, озброєння, військової техніки та боєприпасів.

Відео дня

Важливо

У РФ за добу було атаковано третій склад Wildberries: цього разу в Пермі, — ЗМІ (відео)

Серед інших уражених цілей — підрозділ радіоелектронної розвідки Чорноморського флоту РФ у Севастополі, ремонтно-відновлювальна база в районі Первомайського у Криму, склад матеріально-технічних засобів в районі Подового Херсонської області та склад БПЛА в районі Токмака Запорізької області.

Нагадаємо, у російському Волгограді дрони атакували логістичний хаб Wildberries та НПЗ.

Фокус також повідомляв, що українські безпілотники вдарили по НПЗ у російському місті Пермь.