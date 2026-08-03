Російська "дірява" ППО: ЗСУ відкрили шлях дронами до ключових об'єктів півдня РФ — OSINT (фото)

Нові удари ЗСУ по радарах та системах ППО ЗС РФ на півдні РФ свідчать про нові цілі українських операцій. На думку осінтерів, мова йде про прокладання шляху до ключових об'єктів на півдні Росії.

Аналіз ударів Сил оборони після "прорідження" російської ППО вказує, що ЗСУ намагаються вдарити економічних об'єктах та нафтопереробних заводах у південній частині Росії. Про це пише французький аналітик і осінтер Клеман Молен у X.

Аналіз ударів ЗСУ дослідником Клеманом Моленом Фото: Clement Molin / X

"Ці удари по [російській] ППО, разом із попередньою кампанією на півдні України та в Криму, відкривають прогалини для далекобійних ударів проти російської економіки/нафтопереробних заводів у південній частині країни", — констатує фахівець, вказуючи про Краснодарський край.

Аналіз ударів ЗСУ дослідником Клеманом Моленом Фото: Clement Molin / X

Пан Молен додає, що США дозволили Україні використовувати Starlink над Росією, то численні системи ППО, радари та ракети "Іскандер" опинилися б під загрозою від українських дронів FP-1/2.

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Аналіз ударів ЗСУ дослідником Клеманом Моленом Фото: Clement Molin / X

Раніше Фокус повідомляв про те, як у РФ згорів завод з виробництва ракет після ударів ЗСУ. Підприємство “Авіатек” спеціалізується на виробництві ракет та авіаційних систем, а також задіяне у виробництві ЗРК “Тор”, ракет Х-101 і Х-59М2/Х-59М2А, постачаючи компоненти для їхніх двигунів.

Згодом стало відомо, що ЗСУ уразили склад морських дронів, мости та підрозділ РЕР РФ. Склад використовувся для зберігання, підготовки та технічного обслуговування морських дронів, які ЗС РФ застосовують у Чорному морі.