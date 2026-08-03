Российское наступление дало трещину: контратака ВСУ изменила ситуацию возле Славянска, — ISW

Украинские военные успешно контратаковали российские войска на Славянском направлении, из-за чего армия РФ не смогла добиться подтвержденных успехов 1-2 августа.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 2 августа.

В отчете отмечается, что российские войска продолжали наступательные действия на Славянском направлении, однако продвинуться не смогли из-за контратак украинских сил. Один из российских военных блоггеров также утверждал, что ВСУ контратаковали вблизи Рай-Александровки к востоку от Славянска.

По оценке ISW, российское командование не отказывается от планов наступления на Славянск и продолжает готовить поле боя. Для этого войска РФ используют управляемые авиабомбы. Начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях сообщил, что утром 2 августа оккупанты нанесли по городу удар управляемой авиабомбой ФАБ-250.

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В отчете также отмечается, что российские источники продолжают заявлять о якобы захвате Лимана и его "зачистке", утверждая, что в городе остались лишь небольшие украинские разведывательно-диверсионные группы. В то же время, ISW не подтверждает эти заявления и отдельно подчеркивает, что российские войска не достигли подтвержденных успехов на Славянском направлении.

Кроме того, аналитики описывают тактику РФ на соседнем Константиновском направлении. По их данным, оккупанты сбрасывают авиабомбы, чтобы разрушить здания, после чего заводят в город небольшие штурмовые группы, которые прячутся в подвалах и руинах, ожидая подкрепления. Украинские военные также сообщают, что российские подразделения используют густую летнюю растительность для скрытого проникновения в город.

В то же время ВСУ продолжают наносить удары по российским пунктам управления беспилотниками южнее Константиновки. По оценке ISW, это должно усложнить атаки российских дронов по украинской логистике в Краматорске и Славянске.

Напомним, утром 3 августа российские войска нанесли ракетный удар по Черевковскому мосту в Славянске. Один из пролетов обрушился в момент, когда им ехал легковой автомобиль. Водитель выжила, но получила тяжелые травмы и была госпитализирована. По словам украинского военного, оккупанты также выпустили еще одну неразорвавшуюся ракету, а сам удар преследовал цель осложнить эвакуацию из города.

Ранее военный эксперт Дмитрий Снегирев заявлял, что Славянское направление остается одним из самых сложных участков фронта. По его словам, российские войска пытаются прорваться в Славянск, в частности через район Рай-Александровки, где частично контролируют господствующие высоты. Это дает кафиров тактическое преимущество для применения FPV-дронов, корректировки артиллерии и усиления давления на украинскую логистику. В то же время, эксперт отмечал, что ВСУ сдерживают наступление противника, а одной из ключевых задач является нейтрализация российского преимущества на этом направлении.