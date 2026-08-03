Російський наступ дав тріщину: контратака ЗСУ змінила ситуацію біля Слов'янська, — ISW

Українські військові успішно контратакували російські війська на Слов'янському напрямку, через що армія РФ не змогла досягти підтверджених успіхів 1–2 серпня.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 2 серпня.

У звіті зазначається, що російські війська продовжували наступальні дії на Слов'янському напрямку, однак просунутися не змогли через контратаки українських сил. Один із російських військових блогерів також стверджував, що ЗСУ контратакували поблизу Рай-Олександрівки на схід від Слов'янська.

Водночас, за оцінкою ISW, російське командування не відмовляється від планів наступу на Слов'янськ і продовжує готувати поле бою. Для цього війська РФ застосовують керовані авіабомби. Начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях повідомив, що вранці 2 серпня окупанти завдали по місту удару керованою авіабомбою ФАБ-250.

Відео дня

У звіті також зазначається, що російські джерела продовжують заявляти про нібито захоплення Лимана та його "зачистку", стверджуючи, що в місті залишилися лише невеликі українські розвідувально-диверсійні групи. Водночас ISW не підтверджує ці заяви та окремо наголошує, що російські війська не досягли підтверджених успіхів на Слов'янському напрямку.

Крім того, аналітики описують тактику РФ на сусідньому Костянтинівському напрямку. За їхніми даними, окупанти скидають авіабомби, щоб зруйнувати будівлі, після чого заводять до міста невеликі штурмові групи, які ховаються в підвалах і руїнах, очікуючи на підкріплення. Українські військові також повідомляють, що російські підрозділи використовують густу літню рослинність для прихованого проникнення в місто.

Водночас ЗСУ продовжують завдавати ударів по російських пунктах управління безпілотниками південніше Костянтинівки. За оцінкою ISW, це має ускладнити атаки російських дронів по українській логістиці в районі Краматорська та Слов'янська.

Нагадаємо, вранці 3 серпня російські війська завдали ракетного удару по Черевківському мосту в Слов'янську. Один із прольотів обвалився в момент, коли ним їхав легковий автомобіль. Водійка вижила, але зазнала тяжких травм і була госпіталізована. За словами українського військового, окупанти також випустили ще одну ракету, яка не вибухнула, а сам удар мав на меті ускладнити евакуацію з міста.

Раніше військовий експерт Дмитро Снєгирьов заявляв, що Слов'янський напрямок залишається однією з найскладніших ділянок фронту. За його словами, російські війська намагаються прорватися до Слов'янська, зокрема через район Рай-Олександрівки, де частково контролюють панівні висоти. Це дає окупантам тактичну перевагу для застосування FPV-дронів, коригування артилерії та посилення тиску на українську логістику. Водночас експерт зазначав, що ЗСУ стримують наступ противника, а одним із ключових завдань є нейтралізація російської переваги на цьому напрямку.