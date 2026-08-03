Действующая отсрочка больше не "сгорит": Кабмин изменил правила переоформления

В Украине упростилась процедура переоформления отсрочки от мобилизации. Правительство определило новые правила, которые должны защитить военнообязанных при рассмотрении их заявлений и сократить бюрократические процедуры.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, нововведения призваны сделать процедуру оформления отсрочки более понятной и предполагаемой. В то же время военнообязанные больше не будут рисковать потерять действующую отсрочку только потому, что решили переоформить ее по другому законному основанию.

Когда можно переоформить отсрочку

Воспользоваться новым механизмом могут военнообязанные, у которых после получения отсрочки появилось другое законное основание для ее оформления. Например, если человек сначала имел отсрочку через обучение, а впоследствии получил право на него из-за рождения третьего ребенка или необходимость ухода за близким родственником.

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Что будет с действующей отсрочкой

Главное изменение состоит в том, что подача заявления на переоформление больше не повлияет на уже оформленную отсрочку. Она будет действовать, пока комиссия будет рассматривать документы.

После этого возможны три варианта развития событий:

если заявление одобрят, предварительная отсрочка будет отменена только после внесения новых сведений в реестр "Оберіг";

если комиссия откажет, действующая отсрочка продолжит действовать до истечения установленного срока;

если для отмены действующей отсрочки есть отдельные законные основания, решение будет приниматься в соответствии с законодательством.

Как теперь подавать документы

Подать заявление на получение или переоформление отсрочки можно через ЦНАП с использованием сервисов портала "Дія". При этом часть проверок будет выполняться автоматически.

В частности, она будет определять, находится ли заявитель на военном учете и имеет ли уже действующую отсрочку. Если человек не состоит на учете или уже имеет действительную отсрочку, сформировать новое заявление не получится. В то же время, это ограничение не будет распространяться на случаи переоформления отсрочки или если срок ее действия завершается менее чем через 30 дней.

За сколько рассмотрят заявление

Правительство также установило четкие сроки для рассмотрения документов. В большинстве случаев комиссия должна принять решение в течение семи рабочих дней с момента регистрации заявления. В случае необходимости получения дополнительных сведений от других государственных органов этот срок может быть продлен, но не более чем до 15 рабочих дней.

До завершения рассмотрения заявителей не будут направляться на прохождение военно-врачебной комиссии. Если решение будет положительным, информацию о новой отсрочке внесут в реестр "Оберіг" уже на следующий календарный день.

Какие еще нововведения предусмотрели

Отдельно Кабмин уточнил порядок оформления отсрочок для забронированных работников, государственных служащих и отдельных категорий должностных лиц. Также обновлен механизм внесения соответствующих данных в реестр "Оберіг".

В Минобороны отмечают, что принятые изменения должны упростить процедуру оформления отсрочок, сделать ее более цифровой и одинаковой для всех, а также обеспечить соблюдение прав военнообязанных на всех этапах рассмотрения заявлений.

Ранее юрист Николай Сиренко рассказывал, что предприятия не могут сразу забронировать нового работника после увольнения предыдущего, поскольку данные об отмене бронирования в системе "Дія" обновляются до двух суток.

Также военная омбудсменка Ольга Решетилова объясняла, что около 7% мобилизованных украинцев имеют законное право на отсрочку, однако из-за ошибок во время мобилизации все равно попадают в армию. По ее словам, это создает дополнительную нагрузку на военную систему и приводит к значительным финансовым потерям.