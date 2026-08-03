Чинна відстрочка більше не "згорить": Кабмін змінив правила переоформлення

В Україні спростили процедуру переоформлення відстрочки від мобілізації. Уряд визначив нові правила, які мають захистити військовозобов'язаних під час розгляду їхніх заяв та скоротити бюрократичні процедури.

Як повідомляє пресслужба Міністерства оборони України, нововведення покликані зробити процедуру оформлення відстрочки більш зрозумілою та передбачуваною. Водночас військовозобов'язані більше не ризикуватимуть втратити чинну відстрочку лише через те, що вирішили переоформити її за іншою законною підставою.

Коли можна переоформити відстрочку

Скористатися новим механізмом зможуть військовозобов'язані, у яких після отримання відстрочки з'явилася інша законна підстава для її оформлення. Наприклад, якщо людина спочатку мала відстрочку через навчання, а згодом отримала право на неї через народження третьої дитини або необхідність догляду за близьким родичем.

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Що буде з чинною відстрочкою

Головна зміна полягає в тому, що подання заяви на переоформлення більше не впливатиме на вже оформлену відстрочку. Вона залишатиметься чинною, поки комісія розглядатиме документи.

Після цього можливі три варіанти розвитку подій:

якщо заяву схвалять, попередню відстрочку скасують лише після внесення нових відомостей до реєстру "Оберіг";

якщо комісія відмовить, чинна відстрочка продовжить діяти до завершення встановленого строку;

якщо для скасування чинної відстрочки є окремі законні підстави, рішення ухвалюватиметься відповідно до законодавства.

Як тепер подавати документи

Подати заяву на отримання або переоформлення відстрочки можна буде через ЦНАП із використанням сервісів порталу "Дія". При цьому частину перевірок система виконуватиме автоматично.

Зокрема, вона одразу визначатиме, чи перебуває заявник на військовому обліку та чи має вже чинну відстрочку. Якщо людина не перебуває на обліку або вже має дійсну відстрочку, сформувати нову заяву не вдасться. Водночас це обмеження не поширюватиметься на випадки переоформлення відстрочки або якщо строк її дії завершується менш ніж через 30 днів.

За скільки розглянуть заяву

Уряд також встановив чіткі строки для розгляду документів. У більшості випадків комісія повинна ухвалити рішення протягом семи робочих днів із моменту реєстрації заяви. Якщо виникне потреба отримати додаткові відомості від інших державних органів, цей термін може бути продовжений, але не більш як до 15 робочих днів.

До завершення розгляду заявників не направлятимуть на проходження військово-лікарської комісії. Якщо рішення буде позитивним, інформацію про нову відстрочку внесуть до реєстру "Оберіг" уже наступного календарного дня.

Які ще нововведення передбачили

Окремо Кабмін уточнив порядок оформлення відстрочок для заброньованих працівників, державних службовців та окремих категорій посадових осіб. Також оновлено механізм внесення відповідних даних до реєстру "Оберіг".

У Міноборони наголошують, що ухвалені зміни мають спростити процедуру оформлення відстрочок, зробити її більш цифровою та однаковою для всіх, а також забезпечити збереження прав військовозобов'язаних на всіх етапах розгляду заяв.

Раніше юрист Микола Сиренко розповідав, що підприємства не можуть одразу забронювати нового працівника після звільнення попереднього, оскільки дані про скасування бронювання в системі "Дія" оновлюються до двох діб.

Також військова омбудсменка Ольга Решетилова пояснювала, що близько 7% мобілізованих українців мають законне право на відстрочку, однак через помилки під час мобілізації все одно потрапляють до війська. За її словами, це створює додаткове навантаження на військову систему та призводить до значних фінансових втрат.