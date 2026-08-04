Под ударом будет водоснабжение Украины: Шмыгаль раскрыл новую тактику атак РФ, — Politico

Россия изменила тактику атак и теперь стремится уничтожить систему водоснабжения Украины. Без воды и канализации, по словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, людям тяжело прожить больше трех дней.

Об этом он заявил в интервью Politico.

По его словам, минувшей зимой российские войска били по электро- и теплоснабжению, однако сейчас их целью стало водоснабжение.

"В прошлом году они атаковали электричество и отопление, но можно было выжить, если были газ и вода при отключениях электричества. Без воды и канализации трудно прожить более трех дней", — сказал министр.

Шмигаль также отметил, что Россия пытается разрушить энергосистему Украины, взорвать экономику и производство оружия, а зимой истощить украинское общество, чтобы заставить руководство страны согласиться на капитуляцию.

В то же время, Украина отвечает ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам, которые, по словам министра, уже вывели из строя около 40% первичных мощностей по переработке нефти.

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"Это как 12-й раунд, где каждый боксер надеется, что его соперник упадет первым", — так Шмигаль описал взаимные удары Украины и России по энергетической инфраструктуре.

Он добавил, что Киев рассчитывает: атаки по российской энергетике вместе с санкциями союзников могут вынудить Кремль прекратить войну уже этой осенью.

По словам министра, если этого не произойдет, Украина готовится к еще одной зиме массированных ударов по энергетической инфраструктуре. Для этого страна усиливает защиту энергетических, водных и газовых объектов, а также требует дополнительного финансирования и ракет-перехватчиков для систем Patriot.

Ранее в марте президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия стремится оставить украинцев без стабильного водоснабжения.

В то же время вице-президент Украинской водной ассоциации Артем Шира в комментарии Фокусу отмечал, что летом такой сценарий особенно опасен, ведь в этот период системы водоснабжения работают с максимальной нагрузкой.