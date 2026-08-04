Під ударом буде водопостачання України: Шмигаль розкрив нову тактику атак РФ, — Politico

Росія змінила тактику атак і тепер прагне знищити систему водопостачання України. Без води та каналізації, за словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, людям важко прожити понад три дні.

Про це він заявив в інтерв'ю Politico.

За його словами, минулої зими російські війська били по електро- та теплопостачанню, однак зараз їхньою метою стало водопостачання.

“Торік вони атакували електрику й опалення, але можна було вижити, якщо були газ і вода під час відключень електрики. Без води та каналізації важко прожити більше трьох днів”, — сказав міністр.

Шмигаль також зазначив, що Росія намагається зруйнувати енергосистему України, підірвати економіку та виробництво зброї, а взимку — виснажити українське суспільство, щоб змусити керівництво країни погодитися на капітуляцію.

Водночас Україна відповідає ударами по російських нафтопереробних заводах, які, за словами міністра, вже вивели з ладу близько 40% первинних потужностей із переробки нафти.

Відео дня

“Це як 12-й раунд, де кожен боксер сподівається, що його суперник впаде першим”, — так Шмигаль описав взаємні удари України та Росії по енергетичній інфраструктурі.

Він додав, що Київ розраховує: атаки по російській енергетиці разом із санкціями союзників можуть змусити Кремль припинити війну вже цієї осені.

За словами міністра, якщо цього не станеться, Україна готується до ще однієї зими масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. Для цього країна посилює захист енергетичних, водних і газових об'єктів, а також потребує додаткового фінансування та ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

Раніше, у березні, президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія прагне залишити українців без стабільного водопостачання.

Водночас віцепрезидент Української водної асоціації Артем Шира в коментарі Фокусу зазначав, що влітку такий сценарій є особливо небезпечним, адже в цей період системи водопостачання працюють із максимальним навантаженням.