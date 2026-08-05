Под Екатеринбургом подорвали авто директора производителя дронов Ткачука, — российские СМИ

В поселке Великий Исток под Екатеринбургом взорвали автомобиль, который, по данным источника, принадлежал директору предприятия "Уралдронзавод" Владимиру Ткачуку. Сам мужчина выжил и находится в реанимации.

Об этом сообщило российское издание URA.RU со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам собеседника, Ткачук не успел сесть в автомобиль.

"Он жив — не успел сесть в машину. Сейчас врачи борются за его жизнь", — сообщил источник.

После взрыва следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство, совершенном общеопасным способом. В российских силовых ведомствах инцидент официально не комментируют, ссылаясь на нормы уголовно-процессуального законодательства.

По информации URA.RU, Владимир Ткачук является создателем дрона "Упир", сборку которого начали в сентябре 2022 года. Он также возглавляет оборонное предприятие "Уралдронзавод".

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Автомобиль Владимира Ткачука Фото: Mash

В то же время Telegram-канал Mash сообщает, что взрывное устройство якобы было заложено под автомобиль Mercedes-Benz Владимира Ткачука. По данным канала, в результате взрыва погиб водитель-охранник, а сам разработчик дрона "Упир" был госпитализирован. Mash также утверждает, что Ткачук и его родственники пока не отвечают на звонки.

Что известно о производителе

Дроны "Упир" производит российское предприятие, занимающееся разработкой и серийным выпуском ударных FPV-беспилотников для нужд армии РФ. Эти беспилотники используются для атак на бронетехнику, укрепления и живую силу. По сообщениям российских источников, Владимир Ткачук возглавляет именно производственное направление этого проекта.

Напомним, в июле 2025 года CNN сообщил, что российский завод по производству дронов в особой экономической зоне "Алабуга" активно расширялся. Спутниковые снимки зафиксировали строительство новых производственных помещений, складов и более сотни общежитий для работников. По данным телеканала, после завершения работ предприятие сможет разместить до 40 тысяч сотрудников, что должно увеличить темпы производства беспилотников.

В июне 2026 года партизанское движение "Чёрная искра" заявило о диверсии на заводе "Алабуга" в Татарстане, где производят ударные беспилотники "Герань". Представители движения утверждали, что проникли на предприятие, взломали его сайт и серверы, похитили данные сотрудников и вмешались в производство последних партий дронов. Российская сторона официально не подтверждала эти заявления.