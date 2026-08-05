Під Єкатеринбургом підірвали авто директора виробника дронів Ткачука, — росЗМІ

У селищі Великий Істок під Єкатеринбургом підірвали автомобіль, який, за даними джерела, належав директору підприємства "Уралдронзавод" Володимиру Ткачуку. Сам чоловік вижив і перебуває в реанімації.

Про це повідомило російське видання URA.RU з посиланням на джерело в екстрених службах.

За словами співрозмовника, Ткачук не встиг сісти до автомобіля.

"Він живий — не встиг сісти в машину. Зараз медики борються за його життя", — повідомило джерело.

Після вибуху слідчі порушили кримінальну справу за статтею про замах на вбивство, вчинений загальнонебезпечним способом. У російських силових відомствах інцидент офіційно не коментують, посилаючись на норми кримінально-процесуального законодавства.

За інформацією URA.RU, Володимир Ткачук є творцем дрона "Упир", який почали збирати у вересні 2022 року. Він також очолює оборонне підприємство "Уралдронзавод".

Відео дня

Автівка Володимира Ткачука Фото: Mash

Водночас Telegram-канал Mash повідомляє, що вибуховий пристрій нібито був закладений під автомобіль Mercedes-Benz Володимира Ткачука. За даними каналу, внаслідок вибуху загинув водій-охоронець, а самого розробника дрона "Упир" госпіталізували. Mash також стверджує, що Ткачук та його родичі наразі не відповідають на дзвінки.

Що відомо про виробника

Дрони "Упир" виробляє російське підприємство, яке займається розробкою та серійним випуском ударних FPV-безпілотників для потреб армії РФ. Ці безпілотники використовують для атак на бронетехніку, укріплення та живу силу. За повідомленнями російських джерел, Володимир Ткачук очолює саме виробничий напрям цього проєкту.

Нагадаємо, у липні 2025 року CNN повідомив, що російський завод із виробництва дронів в особливій економічній зоні "Алабуга" активно розширювався. Супутникові знімки зафіксували будівництво нових виробничих приміщень, складів і понад сотні гуртожитків для працівників. За даними телеканалу, після завершення робіт підприємство зможе розмістити до 40 тисяч співробітників, що має збільшити темпи виробництва безпілотників.

У червні 2026 року партизанський рух "Чорна іскра" заявив про диверсію на заводі "Алабуга" в Татарстані, де виробляють ударні безпілотники "Герань". Представники руху стверджували, що проникли на підприємство, зламали його сайт і сервери, викрали дані працівників та втрутилися у виробництво останніх партій дронів. Російська сторона офіційно не підтверджувала ці заяви.