Не первое подозрение: ГБР заявило о незаконном обогащении экскомандующего логистики Воздушных сил

Государственное бюро расследований сообщило о предъявлении подозрения бывшему командующему по логистике Командования Воздушных сил ВСУ в незаконном обогащении почти на 21 млн грн. В ведомстве не называют имени подозреваемого, однако ранее в деле о строительстве укрытий для самолетов фигурировал Андрей Украинец.

Об этом сообщили в ГБР.

По данным следствия, в период с 2020 по 2025 год военнослужащий и члены его семьи приобрели активы, стоимость которых превышает его законные доходы более чем на 20 млн грн. Среди имущества — квартиры в Киеве, Виннице и Житомире, жилые дома в Житомирской области, апартаменты в Буковеле, земельные участки, автомобили, гаражи и нежилые помещения.

По версии следствия, чтобы скрыть фактическую принадлежность активов, их оформляли на близких лиц — родителей, сына, сожительницу и кума. В то же время правоохранители утверждают, что фактическим владельцем и распорядителем имущества оставался сам подозреваемый, а законных источников доходов, которые могли бы объяснить его приобретение, не установлено.

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Чиновнику было предъявлено подозрение по статье о незаконном обогащении. Также ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере более 21 млн грн. Санкция статьи предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко подтвердил, что речь идет о бывшем командующем логистикой Командования Воздушных сил ВСУ. По его словам, это уже не первое подозрение в адрес военнослужащего, а новое расследование выявило дополнительные обстоятельства, касающиеся его возможного незаконного обогащения.

Предварительное подозрение

25 февраля Служба безопасности Украины сообщила о задержании начальника Управления СБУ в Житомирской области Владимира Компаниченко и командующего логистикой Командования Воздушных сил ВСУ Андрея Украинца. По данным СБУ, служба внутренней безопасности спецслужбы при содействии главнокомандующего ВСУ разоблачила должностных лиц в махинациях со средствами, выделенными на оборонные нужды.

Следствие полагает, что они организовали схему хищения бюджетных средств в ходе строительства фортификационных сооружений. Речь шла об обустройстве дополнительной защиты стратегически важных объектов, в частности оперативных аэродромов Сил обороны.

По версии следствия, после того как в ходе проверок было выявлено несоответствие укрытий требованиям инженерной защиты, должностные лица якобы предложили 13,8 млн грн в качестве неправомерной выгоды, чтобы военная контрразведка СБУ не вмешивалась, а частные аудиторы подготовили положительные заключения о выполненных работах.

Тогда генеральный прокурор Руслан Кравченко также обнародовал содержание разговоров, записанных следствием. По его словам, их участники обсуждали передачу 1% от стоимости проектов и механизм, по которому работы планировали формально признать выполненными на основании подписанных документов и аудиторского заключения, чтобы произвести выплаты подрядчикам.

Впоследствии суд поместил Андрея Украинца под стражу с возможностью внесения залога в размере 7 млн грн. Офис генерального прокурора обжаловал это решение, посчитав установленный судом размер залога слишком низким.

Напомним, 28 июля НАБУ и САП сообщили о раскрытии схемы получения неправомерной выгоды с участием бывшего командира военного городка во Львове и начальника одного из территориальных управлений Военной службы правопорядка ВСУ. По данным следствия, в 2021–2023 годах чиновник получил от застройщика $2 млн в виде взятки, а также недвижимость на сумму свыше 4 млн грн за содействие в строительстве жилого комплекса на территории военного городка.

В начале июля командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди сообщил о разоблачении должностного лица из состава группировки СБС, которого подозревают в получении взятки в размере 2 тыс. долларов за трудоустройство военнослужащих в подразделение. По его словам, материалы и доказательства были переданы в Государственное бюро расследований.