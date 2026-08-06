Не перша підозра: ДБР заявило про незаконне збагачення екскомандувача логістики Повітряних сил

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру колишньому командувачу логістики Командування Повітряних сил ЗСУ у незаконному збагаченні майже на 21 млн грн. У відомстві не називають імені підозрюваного, однак раніше у справі про будівництво укриттів для літаків фігурував Андрій Українець.

Про це повідомили у ДБР.

За даними слідства, протягом 2020–2025 років військовослужбовець та члени його родини набули активів, вартість яких більш ніж на 20 млн грн перевищує його законні доходи. Серед майна — квартири у Києві, Вінниці та Житомирі, житлові будинки на Житомирщині, апартаменти в Буковелі, земельні ділянки, автомобілі, гаражі та нежитлові приміщення.

За версією слідства, щоб приховати фактичну належність активів, їх оформлювали на близьких осіб — батьків, сина, співмешканку та кума. Водночас правоохоронці стверджують, що фактичним власником і розпорядником майна залишався сам підозрюваний, а законних джерел доходів, які могли б пояснити його придбання, не встановили.

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Посадовцю повідомили про підозру за статтею про незаконне збагачення. Також йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у понад 21 млн грн. Санкція статті передбачає від п'яти до десяти років позбавлення волі.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко підтвердив, що йдеться про колишнього командувача логістики Командування Повітряних сил ЗСУ. За його словами, це вже не перша підозра для військовослужбовця, а нове розслідування встановило додаткові обставини щодо його можливого незаконного збагачення.

Попередня підозра

25 лютого Служба безпеки України повідомила про затримання начальника Управління СБУ в Житомирській області Володимира Компаниченка та командувача логістики Командування Повітряних сил ЗСУ Андрія Українця. За даними СБУ, внутрішня безпека спецслужби за сприяння головнокомандувача ЗСУ викрила посадовців на оборудках із коштами, виділеними на оборонні потреби.

Слідство вважає, що вони організували схему привласнення бюджетних коштів під час будівництва фортифікаційних споруд. Йшлося про облаштування додаткового захисту стратегічно важливих об'єктів, зокрема оперативних аеродромів Сил оборони.

За версією слідства, після того як перевірки виявили невідповідність укриттів вимогам інженерного захисту, посадовці нібито запропонували 13,8 млн грн неправомірної вигоди, щоб військова контррозвідка СБУ не втручалася, а приватні аудитори підготували позитивні висновки щодо виконаних робіт.

Тоді генпрокурор Руслан Кравченко також оприлюднив зміст записаних слідством розмов. За його словами, їхні учасники обговорювали передачу 1% від вартості проєктів і механізм, за яким роботи планували формально визнати виконаними на підставі підписаних документів та аудиторського висновку, щоб провести виплати підрядникам.

Згодом суд відправив Андрія Українця під варту з альтернативою внесення 7 млн грн застави. Офіс генерального прокурора оскаржив це рішення, вважаючи визначений судом розмір застави занадто низьким.

Нагадаємо, 28 липня НАБУ і САП повідомили про викриття схеми одержання неправомірної вигоди за участю колишнього командира військового містечка у Львові та начальника одного з територіальних управлінь Військової служби правопорядку ЗСУ. За даними слідства, у 2021–2023 роках посадовець отримав від забудовника $2 млн хабаря, а також нерухомість на понад 4 млн грн за сприяння у будівництві житлового комплексу на території військового містечка.

На початку липня командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді повідомив про викриття посадовця зі складу угруповання СБС, якого підозрюють в отриманні $2 тис. хабаря за працевлаштування військовослужбовців до підрозділу. За його словами, матеріали та докази передали до Державного бюро розслідувань.