Удар РФ по станции в Харьковской области: погибли двое сотрудников "Укрзалізниці"

6 августа в Лозовой в Харьковской области российский беспилотник нанес удар по железнодорожной станции. В результате удара погибли двое железнодорожников, ещё восемь человек получили ранения.

Об этом сообщил председатель правления "Укрзалізниці" Александр Перцовский.

По словам Перцовского, удар пришелся по вагону возле вокзала. Он отметил, что погибшие и раненые — железнодорожники.

На прифронтовом вокзале действуют два укрытия, недавно оборудовали ещё одно, а о повышенной опасности и эвакуации объявили заранее.

"Все подробности позже", — сообщил он.

Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов уточнил, что российские войска атаковали железнодорожную станцию с помощью беспилотника. По его данным, погибли двое мужчин.

Еще восемь человек пострадали — пять мужчин и три женщины, среди них есть тяжело раненые. Медики оказывают помощь, на месте работают все экстренные службы.

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По данным Харьковской областной государственной администрации, в течение 5 августа российские войска обстреляли Харьков и 24 населённых пункта области. Погибли три человека, ещё 14 получили ранения, среди них — ребёнок. Накануне в Лозовой в результате обстрелов также была повреждена железнодорожная инфраструктура.

Напомним, в ночь на 5 августа российские войска нанесли комбинированный удар по Киевской области. По данным "Укрзалізниці", в Броварском районе на территории железнодорожной платформы возле подвергшихся атаке логистических центров обнаружили погибших. Во время атаки персонал станций и пассажиры поездов были эвакуированы.

Кроме того, 18 и 19 июля российские войска дважды атаковали дронамипассажирские поезда "Укрзалізниці" в Запорожской области. Во время первого удара пассажиров, локомотивную и поездную бригады успели эвакуировать, поэтому никто не пострадал. На следующий день беспилотник снова поразил локомотив, в результате чего ранение получила проводница.