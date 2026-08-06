Удар РФ по станції на Харківщині: загинули двоє працівників "Укрзалізниці"

У Лозовій на Харківщині 6 серпня російський безпілотник атакував залізничну станцію. Внаслідок удару загинули двоє працівників залізниці, ще восьмеро людей постраждали.

Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

За словами Перцовського, удар припав по вагону біля вокзалу. Він зазначив, що загиблі та поранені — залізничники.

На прифронтовому вокзалі працюють два укриття, нещодавно облаштували ще одне, а підвищену небезпеку та евакуацію оголосили завчасно.

"Всі деталі згодом", — повідомив він.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що російські війська атакували залізничну станцію безпілотником. За його даними, загинули двоє чоловіків.

Ще вісім людей постраждали — п'ятеро чоловіків і троє жінок, серед них є тяжко поранені. Медики надають допомогу, на місці працюють усі екстрені служби.

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За даними Харківської ОВА, протягом 5 серпня російські війська обстріляли Харків і 24 населені пункти області. Загинули троє людей, ще 14 постраждали, серед них — дитина. Напередодні у Лозовій внаслідок обстрілів також була пошкоджена залізнична інфраструктура.

Нагадаємо, у ніч на 5 серпня російські війська завдали комбінованого удару по Київській області. За даними "Укрзалізниці", у Броварському районі на території залізничної платформи біля атакованих логістичних центрів виявили загиблих. Під час атаки персонал станцій і пасажирів поїздів евакуювали.

Також 18 і 19 липня російські війська двічі атакували дронами пасажирські поїзди "Укрзалізниці" у Запорізькій області. Під час першого удару пасажирів, локомотивну та поїзну бригади встигли евакуювати, тому ніхто не постраждав. Наступного дня безпілотник знову влучив у локомотив, унаслідок чого поранення дістала провідниця.