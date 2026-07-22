Люди стояли поруч: у мережі з'явилися кадри атаки "Шахеда" на локомотив "Укрзалізниці" (відео)

Днями росіяни двічі атакували "Шахедами" пасажирські поїзди у Запорізькій області. Момент однієї з атак потрапив на камеру: керований дрон, не зважаючи на людей поруч, прицільно влучає по локомотиву.

Для цієї атаки росіяни застосували "Шахед Сікер", що має потужну камеру та обладнаний системою захоплення цілі. Про це розповів радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов, показавши кадри удару.

Експерт зауважив, що пілот безпілотника у момент атаки бачив, що цілить по пасажирському потягу і що поруч люди, оскільки дрон був керованим.

Хоча "Флеш" не уточнює, коли та де сталася атака, ймовірно, йдеться про один з ударів по локомотиву "Укрзалізниці" у Запорізькій області, що стався цими днями.

Кадри удару "Шахеда" по локомотиву пасажирського потяга на Запоріжжі

Сергій "Флеш" також пояснив, що ворог постійно адаптується до ситуації, і коли українські фахівці встановлюють потужніші засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), тим далі противник здійснює захоплення цілі. Це робиться для того, щоб РЕБ не заважав під час атаки.

Відео дня

"Це так само, як ми посилюємо РЕБ проти GPS навігації у "Шахедах", а ворог нарощує захист приймача GPS антенами CRPA", — пояснив Бескрестнов.

Росія атакувала два пасажирські поїзди у Запорізькій області — що відомо

18 липня "Укрзалізниця" повідомила, що у Запорізькій області було пошкоджено пасажирський поїзд внаслідок атаки російських дронів. Всіх пасажирів, а також локомотивну й поїзну бригади було завчасно евакуйовано, тож внаслідок атаки ніхто не постраждав.

"Рух поїздів у регіоні буде здійснюватися диспетчерським розкладом із посиленим контролем наших моніторингових груп", — наголосили у компанії після цієї атаки.

Росіяни 18 липня атакували дроном потяг "Укрзалізниці" на Запоріжжі Фото: Укрзалізниця

Наступного дня, 19 липня, "Укрзалізниця" повідомила, що ворог знову атакував пасажирський поїзд у Запорізькій області. Внаслідок атаки було пошкоджено локомотив поїзда, поранень зазнала провідниця.

"Моніторингова група УЗ дала завчасну команду на евакуацію, тому обійшлося без жертв", — йшлося у повідомленні.

Наслідки удару дрона по пасажирському поїзду у Запорізькій області 19 липня Фото: Укрзалізниця

Нагадаємо, 19 липня росіяни вчергове атакували цивільні судна біля Одеси.

Також у ніч на 19 липня росіяни "Іскандерами" знищили склад видавництва "Книголав" у Києві.