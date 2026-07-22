Люди стояли рядом: в сети появились кадры атаки "Шахеда" на локомотив "Укрзализныци" (видео)

На днях россияне дважды атаковали "Шахедами" пассажирские поезда в Запорожской области. Момент одной из атак попал в объектив камеры: управляемый дрон, не обращая внимания на находящихся рядом людей, прицельно поражает локомотив.

Для этой атаки россияне задействовали "Шахед Сикер", оснащенный мощной камерой и системой захвата цели. Об этом рассказал советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов, продемонстрировав кадры удара.

Эксперт отметил, что пилот беспилотника в момент атаки видел, что целится в пассажирский поезд и что рядом находятся люди, поскольку дрон был управляемым.

Хотя "Флеш" не уточняет, когда и где произошла атака на видео, вероятно, речь идет об одном из ударов по локомотиву "Укрзализныци" в Запорожской области, произошедшем на днях.

Кадры удара "Шахеда" по локомотиву пассажирского поезда в Запорожье

Сергей "Флеш" также пояснил, что противник постоянно адаптируется к ситуации, и когда украинские специалисты устанавливают более мощные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), противник всё дальше уходит от цели. Это делается для того, чтобы РЭБ не мешал во время атаки.

Відео дня

"Это то же самое, что мы усиливаем РЭБ против GPS-навигации в "Шахедах", а противник усиливает защиту GPS-приемника с помощью антенн CRPA", — пояснил Бескрестнов.

Россия атаковала два пассажирских поезда в Запорожской области — что известно

18 июля "Укрзализныця" сообщила, что в Запорожской области был поврежден пассажирский поезд в результате атаки российских дронов. Все пассажиры, а также локомотивная и поездная бригады были своевременно эвакуированы, поэтому в результате атаки никто не пострадал.

"Движение поездов в регионе будет осуществляться по диспетчерскому расписанию с усиленным контролем со стороны наших мониторинговых групп", — подчеркнули в компании после этой атаки.

18 июля россияне нанесли удар с помощью дрона по поезду "Укрзализныци" в Запорожье Фото: Укрзализныця

На следующий день, 19 июля, "Укрзализныця" сообщила, что враг вновь атаковал пассажирский поезд в Запорожской области. В результате атаки был поврежден локомотив поезда, ранения получила проводница.

"Мониторинговая группа УЗ заранее отдала приказ об эвакуации, поэтому обошлось без жертв", — говорилось в сообщении.

Последствия удара дрона по пассажирскому поезду в Запорожской области 19 июля Фото: Укрзализныця

Напомним, 19 июля россияне в очередной раз атаковали гражданские суда у берегов Одессы.

Кроме того, в ночь на 19 июля россияне с помощью ракет "Искандер" уничтожили склад издательства "Книголав" в Киеве.