РФ ударила дронами и ракетами по Киеву и области: трое погибших, среди них — ребенок (фото)

В ночь на 8 августа РФ нанесла удар по столице и Киевской области с использованием ракет и дронов. В результате обстрела, по имеющимся данным, в Бучанском районе погибли три человека, в том числе один ребенок.

В столице зафиксированы пожары в двух районах Киева, а в области сообщается о разрушении частных домов. Об этом сообщают глава Киевской областной государственной администрации и мэр Киева Виталий Кличко.

"На данный момент в Броварском районе зафиксированы последствия вражеской атаки в трёх местах. К сожалению, погибли три человека, в том числе один ребёнок. Ещё трое получили ранения, среди них также один ребёнок", — отметил начальник Киевской областной государственной администрации.

Он отмечает, что в результате падения обломков были повреждены частный жилой дом, хозяйственные постройки и автомобили. Также известно о возгорании на территории нежилого здания.

Відео дня

Начальник Киевской областной государственной администрации Ткаченко сообщил о последствиях нападения РФ на область Фото: Тимур Ткаченко / Facebook

Обстрел Киева в ночь на 8 августа: что известно

Мэр Виталий Кличко сообщает, что в результате российского нападения на Киев стало известно о последствиях в двух районах столицы. Там были зафиксированы возгорания.

"По предварительной информации, в Голосеевском районе произошло возгорание на территории нежилой застройки. В Оболонском районе поступило сообщение о возгорании резервуаров с топливом", — написал Кличко.

На данный момент информации о пострадавших не поступало. На момент публикации материала воздушная тревога в связи с баллистической угрозой была отменена.

Ранее Фокус сообщал о том, что ждет украинцев без противоракетной обороны. По мнению экс-главы МИД Кулебы, существует три-четыре варианта получения противоракетной обороны, но все они маловероятны.

Впоследствии стали известны последствия ночной атаки РФ 5 августа. Баллистические ракеты России во время удара 5 августа были нацелены на склады и логистические центры ряда крупнейших украинских компаний.