РФ атакувала Київ та область балістикою та дронами: троє загиблих, серед них є дитина (фото)

Вночі проти 8 серпня РФ здійснила атаку столиці та Київської області з використанням ракет і дронів. Унаслідок обстрілу відомо про трьох загиблих у Бучанському районі, серед яких є дитина.

У столиці зафіксовано займання у двох районах Києва, а в області відомо про руйнування приватних будинків. Про це повідомляють начальник Київської ОВА та міський голова Києва Віталій Кличко.

"Станом на зараз у Броварському районі зафіксовано наслідки ворожої атаки на трьох локаціях. На жаль, загинули троє людей, серед них дитина. Ще троє постраждали, серед них також дитина", — зазначив начальник Київської ОВА.

Він вказує, що внаслідок падіння уламків пошкоджено приватний житловий будинок, господарські споруди та автомобілі. Також відомо про займання на території нежитлової будівлі.

Начальник Київської ОВА Ткаченко повідомив про наслідки атаки РФ на область Фото: Тимур Ткаченко / Facebook

Обстріл Києва проти ночі 8 серпня: що відомо

Міський голова Віталій Кличко повідомляє, що внаслідок російської атаки на Київ стало відомо про наслідки в двох районах столиці. Там були зафіксовані займання.

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"За попередньою інформацією, в Голосіївському районі загоряння на території нежитлової забудови. В Оболонському районі надійшло повідомлення про загоряння резервуарів з паливом", — написав Кличко.

Станом на зараз інформації про постраждалих не надходило. На час публікації матеріалу повітряна тривога через загрозу балістики була скасована.

Раніше Фокус повідомляв про те, що очікує українців без антибалістики. На думку ексглави МЗС Кулеби, є три-чотири варіанти отримання антибалістики, але усі вони малоймовірні.

Згодом стало відомо про наслідки нічної атаки РФ проти 5 серпня. Балістичні ракети Росії під час удару 5 серпня цілились на складах та логістичних центрах низки найбільших українських компаній.