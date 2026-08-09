Массированный удар по Украине: РФ ночью атаковала Одессу, Харьков и Житомирскую область, есть жертвы

В ночь на воскресенье, 9 августа, россияне нанесли удар по Одесской области, запустив баллистические, противокорабельные и противорадиолокационные ракеты. Кроме того, ВС РФ запустили по украинским городам 202 ударных БПЛА различных типов.

Основной удар россиян пришелся на Одесскую область. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

По предварительным данным, средствами противовоздушной обороны были сбиты и нейтрализованы 174 вражеских БПЛА, а также 5 баражирующих боеприпасов "Бандероль".

Над Украиной сбито 179 средств воздушного нападения Фото: Воздушные силы ВСУ

Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА в 22 точках, падение обломков сбитых целей в 6 точках. В результате противодействия несколько вражеских ракет не достигли целей.

Одесская область

По меньшей мере 8 человек пострадали в результате массированной комбинированной атаки противника в Одесской области, сообщил глава ОГА Олег Кипер.

Ликвидация пожара в Одессе Фото: Одесская ОВА

В двух районах областного центра повреждены и частично разрушены несколько жилых домов, огнем уничтожены и повреждены автомобили жителей.

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Состояние семерых пострадавших врачи оценивают как средней тяжести. Большинство получили осколочные ранения, отметил чиновник.

В ГСЧС сообщили, что в нескольких районах города в результате попаданий произошли многочисленные разрушения и пожары. В частности, в центре Одессы вспыхнул пожар в четырехэтажном жилом доме, также горели расположенные рядом автомобили на площади 1000 кв. м. По другому адресу горели два частных жилых дома.

Спасатели тушат пожар, возникший в результате удара ВС РФ по Одессе Фото: ГСЧС

Все пожары ликвидированы, подчеркнули спасатели.

Харьковская область

Утром вражеский дрон поразил 10-этажный жилой дом в Салтовском районе Харькова, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В результате попадания было разрушено перекрытие между 7-10 этажами многоэтажного дома. ️Два человека погибли, 13 человек пострадали.

Мэр Игорь Терехов сообщил, что в здании находятся заблокированные люди и начата спасательная операция.

Последствия попадания в многоэтажное здание Фото: соцсети

Кроме того, оккупанты нанесли удар по офисному зданию и парку.

Как сообщает "Суспільне", из-под завалов дома в Харькове извлекли женщину, которая находилась на восьмом этаже. Полтора часа спасатели разбирали бетонные конструкции, чтобы добраться до нее.

Житомирская область

В результате атаки зафиксированы попадания и повреждения объектов гражданской инфраструктуры, а также частного предприятия с немецкими инвестициями, сообщил глава ОГА Виталий Бунечко.

Зафиксировано попадание в частный жилой дом и падение обломков на жилые и хозяйственные постройки.

По предварительным данным, пострадали 3 человека. Один человек госпитализирован с ожогами, а еще двое пострадавших перенесли острую стрессовую реакцию.

Напомним, что, как сообщал Фокус, во время атаки в Одессе начались перебои с электричеством, водоснабжением, связью и мобильным интернетом.

Ранее российские войска повредили стадион "Черноморец", расположенный в парке Шевченко в центре Одессы.