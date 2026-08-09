Масований удар по Україні: РФ атакувала вночі Одесу, Харків та Житомирщину, є жертви

У ніч на неділю, 9 серпня, росіяни атакували одеський регіон балістичними, протикорабельними та протирадіолокаційними ракетами. Також ЗС РФ випустили по українським містам 202 ударних БпЛА різних типів.

Основний напрямок удару припав на Одеську область. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

За попередніми даними, протиповітряною обороною збито та подавлено 174 ворожих БпЛА, а також 5 баражуючих боєприпасів "Бандероль".

Над Україною збито 179 засобів повітряного нападу Фото: Повітряні сили ЗСУ

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 22 локаціях, падіння уламків збитих цілей на 6 локаціях. Внаслідок протидії декілька ворожих ракет ракет цілей не досягли.

Одеська область

Щонайменше 8 людей постраждало внаслідок масованої комбінованої атаки ворога по Одещині, повідомив глава ОВА Олег Кіпер.

Ліквідація пожежі в Одесі Фото: Одеська ОВА

У двох районах обласного центру пошкоджено та частково зруйновано декілька житлових будинків, вогнем знищено та пошкоджено автомобілі мешканців.

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Стан сімох постраждалих лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Більшість отримали осколкові поранення, зауважив посадовець.

У ДСНС повідомили, що у кількох районах міста внаслідок влучань сталися численні руйнування та пожежі. Зокрема у середмісті Одеси спалахнула пожежа у чотириповерховому житловому будинку, також горіли розташовані поруч автівки на площі 1000 кв. м. За іншою адресою горіли 2 приватні житлові будинки.

Рятувальник ліквідовують загоряння внаслідок атаки ЗС РФ по Одесі Фото: ДСНС

Усі пожежі ліквідовано, наголосили рятувальники.

Харківська область

Вранці ворожий дрон влучив у 10-поверховий житловий будинок у Салтівському районі Харкова, повідомив начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Внаслідок влучання зруйновано перекриття між 7-10 поверхами багатоповерхівки. ️Двоє людей загинули, постраждали 13 людей.

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що у будинку є заблоковані люди й розпочато рятувальну операцію.

Наслідки влучання у багатоповерхівку Фото: соцмережі

Також окупанти вдарили по офісній будівлі та парку.

Як інформує "Суспільне", з-під завалів будинку у Харкові дістали жінку, яка перебувала на восьмому поверсі. Півтори години рятувальники розбирали бетонні конструкції, щоб дістатися до неї.

Житомирська область

Внаслідок атаки зафіксовано влучання та пошкодження цивільних інфраструктурних об’єктів, а також приватного підприємства з німецькими інвестиціями, повідомив глава ОВА Віталій Бунечко.

Зафіксовано влучання у приватний житловий будинок та падіння уламків на житлові й господарські будівлі.

За попередньою інформацією, постраждали 3 особи. Одну людину госпіталізовано з опіками, а ще двоє постраждалих отримали гостру реакцію на стрес.

Нагадаємо, Фокус писав, що під час атаки в Одесі почалися перебої зі світлом, водопостачанням, зв'язком та мобільним інтернетом.

Раніше російські війська пошкодили стадіон "Чорноморець", що знаходиться в парку Шевченка в центрі Одеси.