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Значительные повреждения: после российской атаки в Житомире остановился завод с немецким капиталом

житомир пожар
Спасатели в Житомире тушат пожар | Фото: ГСЧС

Россияне нанесли удар по предприятию Kromberg & Schubert в Житомире. Работа одного из бюджетобразующих предприятий региона временно приостановлена.

Производственные мощности и инфраструктура компании "Кромберг энд Шуберт Житомир" в ходе ночной атаки получили значительные повреждения и подверглись масштабным разрушениям. Об этом говорится в официальном заявлении руководства производственного предприятия.

Как подчеркнули в дирекции, из-за значительного объема повреждений предприятие вынуждено временно приостановить работу на неопределенный срок.

Кромберг энд Шуберт Житомир
Пожар на заводе "Кромберг энд Шуберт" в Житомире
Фото: из открытых источников

Руководство отметило, что возможные сроки возобновления деятельности станут ясны после завершения технической оценки и определения полного объема необходимых восстановительных работ.

Предприятие "Кромберг энд Шуберт" в Житомире со 100% немецкими инвестициями, которое производит электрические бортовые кабельные системы для автомобилей мирового класса, в частности для брендов MAN и Škoda, имеет важное значение для экономики области, обеспечивая рабочие места для украинцев. Об этом заявил глава областной военной администрации Виталий Бунечко.

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Кромберг энд Шуберт Житомир
Пожар на производственном объекте "Кромберг энд Шуберт" в Житомире
Фото: из открытых источников

Он отметил, что ОВА совместно с органами местного самоуправления уже работают над поиском возможных путей оказания помощи стратегическому инвестору, который уже 11 лет ведет деятельность в Житомирской области и обеспечивает рабочими местами около 3 500 человек.

Кромберг энд Шуберт Житомир
Последствия нападения на компанию "Кромберг энд Шуберт" в Житомире
Фото: из открытых источников

Какие еще последствия российской атаки в Житомирской области

В ходе ночной атаки пострадали три человека — один человек госпитализирован с ожогами, у еще двух пострадавших наблюдается острая стрессовая реакция, сообщили в ГСЧС.

Житомир, пожар
Спасатели тушат пожар в Житомире
Фото: ГСЧС

Полиция уточнила, что с ожогами госпитализирована 57-летняя жительница Житомира. Еще двое жителей района — 45-летняя женщина и 50-летний мужчина будут проходить лечение амбулаторно.

полиция Житомира
Частный дом после атаки
Фото: Национальная полиция

Попадание зафиксировано в частный жилой дом, обломки упали на жилые и хозяйственные постройки.

Напомним, в ночь на воскресенье, 9 августа, россияне запустили по украинским городам 202 ударных БПЛА различных типов, нанеся удары по Житомиру, Одессе и Харькову. Больше всего пострадала Одесса, которая подверглась обстрелу баллистическими, противокорабельными и противорадиолокационными ракетами.

Фокус писал, что российская атака фактически уничтожила один из ключевых центров поставок средств индивидуальной защиты в Украине. Компания Delta Plus Ukraine сообщила о полном разрушении своего крупнейшего склада и офиса, в связи с чем вынуждена приостановить все отгрузки продукции.