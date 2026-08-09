Значні пошкодження: після російської атаки у Житомирі зупинився завод з німецьким капіталом

Росіяни завдали удару по підприємству Kromberg & Schubert у Житомирі. Робота одного з бюджетоутворюючих підприємств регіону тимчасово припинена.

Виробничі потужності та інфраструктура "Кромберг енд Шуберт Житомир" під час нічної атаки отримали значні пошкодження та масштабні руйнування. Про це йдеться у офіційній заяві керівництва виробничого підприємства.

Як підкреслили у дирекції, через значний рівень пошкоджень підприємство вимушене тимчасово призупинити роботу на невизначений термін.

Пожежа на Кромберг енд Шуберт Житомир Фото: з відкритих джерел

Керівництво зазначило, що можливі строки відновлення діяльності стануть зрозумілими після завершення технічної оцінки та визначення повного обсягу необхідних відновлювальних робіт.

Підприємство Кромберг енд Шуберт Житомир зі 100% німецькими інвестиціями, яке виготовляє електричні бортові кабельні системи для автомобілів світового класу, зокрема для брендів MAN та Škoda, має важливе значення для економіки області, забезпечуючи робочі місця для українців. На цьому наголосив глава обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

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Вогонь на виробничому об'єкті Кромберг енд Шуберт Житомир Фото: з відкритих джерел

Він зазначив, що ОВА разом із органами місцевого самоврядування вже спільно працюють над пошуком можливих шляхів допомоги стратегічному інвестору, який 11 років працює в Житомирському регіоні та забезпечує робочими місцями близько 3 500 людей.

Наслідки атаки по Кромберг енд Шуберт Житомир Фото: з відкритих джерел

Які ще наслідки російської атаки на Житомирщині

Під час нічної атаки постраждали троє людей — одну людину госпіталізовано з опіками, ще у двох постраждалих гостра реакція на стрес, повідомили у ДСНС.

Рятувальники ліквідовують пожежу у Житомирі Фото: ДСНС

Поліція уточнила, що з опіками госпіталізовано 57-річну житомирянку. Ще двоє жителів району, 45-річна жінка та 50-річний чоловік, проходитимуть лікування амбулаторно.

Приватний будинок після атаки Фото: Національна поліція

Влучання зафіксовано у приватний житловий будинок, уламки впали на житлові та господарські будівлі.

Нагадаємо, у ніч на неділю, 9 серпня, росіяни випустили по українським містам 202 ударних БпЛА різних типів, атакувавши Житомир, Одесу та Харків. Найбільше постраждала Одеса, яку було атаковано балістичними, протикорабельними та протирадіолокаційними ракетами.

Фокус писав, що російська атака фактично знищила один із ключових центрів постачання засобів індивідуального захисту в Україні. Компанія Delta Plus Ukraine повідомила про повне руйнування свого найбільшого складу та офісу, через що змушена зупинити всі відвантаження продукції.