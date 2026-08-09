Россия уничтожила гуманитарный склад ВОЗ в Днепре: в организации выступили с резким заявлением
В Днепре был уничтожен гуманитарный склад ВОЗ. Команда успела эвакуировать менее половины груза.
В пятницу, 7 августа, в результате атаки в Днепре был разрушен крупный гуманитарный склад Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.
По его словам, в тот день сотрудники организации вместе с водителями занимались срочной эвакуацией запасов. Команда успела эвакуировать 130 из 300 поддонов с медицинскими запасами и покинула территорию склада до начала атаки.
По словам чиновника, на складе хранились экстренные гуманитарные медицинские запасы для медицинских учреждений на передовой.
"Я не могу молчать: нападения на работников здравоохранения должны прекратиться. В противном случае люди останутся без жизненно необходимой медицинской помощи", — подчеркнул Тедрос Аданом Гебреисус.
Он добавил, что даже у войн есть свои правила, одно из которых гласит: здоровье должно быть защищено!
Украинское бюро Всемирной организации здравоохранения ранее сообщало, что информации о пострадавших в результате атаки не поступало.
Кроме того, в ВОЗ отметили, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года было подтверждено 3148 нападений на объекты здравоохранения, в результате которых погибли 240 и пострадали 1055 человек.
Напомним, что РФ уничтожила склад мороженого "Ласунка" в Днепре.
Кроме того, россияне разрушили в Днепре склад компании "Биосфера", производящей товары для дома и гигиены.