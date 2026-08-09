Россия уничтожила гуманитарный склад ВОЗ в Днепре: в организации выступили с резким заявлением

В Днепре был уничтожен гуманитарный склад ВОЗ. Команда успела эвакуировать менее половины груза.

В пятницу, 7 августа, в результате атаки в Днепре был разрушен крупный гуманитарный склад Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

По его словам, в тот день сотрудники организации вместе с водителями занимались срочной эвакуацией запасов. Команда успела эвакуировать 130 из 300 поддонов с медицинскими запасами и покинула территорию склада до начала атаки.

Сообщение главы ВОЗ Фото: соцсети

По словам чиновника, на складе хранились экстренные гуманитарные медицинские запасы для медицинских учреждений на передовой.

"Я не могу молчать: нападения на работников здравоохранения должны прекратиться. В противном случае люди останутся без жизненно необходимой медицинской помощи", — подчеркнул Тедрос Аданом Гебреисус.

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Он добавил, что даже у войн есть свои правила, одно из которых гласит: здоровье должно быть защищено!

Фото: соцсети

Украинское бюро Всемирной организации здравоохранения ранее сообщало, что информации о пострадавших в результате атаки не поступало.

Кроме того, в ВОЗ отметили, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года было подтверждено 3148 нападений на объекты здравоохранения, в результате которых погибли 240 и пострадали 1055 человек.

Склад в Киевской области, который использовался ВОЗ и был поврежден 19 июля

Напомним, что РФ уничтожила склад мороженого "Ласунка" в Днепре.

Кроме того, россияне разрушили в Днепре склад компании "Биосфера", производящей товары для дома и гигиены.