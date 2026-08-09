Росія знищила гуманітарний склад ВООЗ у Дніпрі: у організації зробили різку заяву

У Дніпрі був знищений гуманітарний склад ВООЗ. Команда встигла евакуювати менше половини вантажу.

У п'ятницю, 7 серпня, внаслідок атаки у Дніпрі був зруйнований великий гуманітарний склад Всесвітньої організації охорони здоров'я. Про це повідомив Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.

За його словами, того дня співробітники організації разом із водіями займалися терміновою евакуацією запасів. Команда встигла евакуювати 130 із 300 палет із медичними запасами та залишила територію складу до атаки.

Допис глави ВООЗ Фото: соцмережі

На складі, за словами посадовця, зберігалися екстрені гуманітарні медичні запаси для медичних закладів на передовій.

"Я не можу мовчати: атаки на охорону здоров'я мають припинитися. Інакше люди залишаться без життєво необхідної медичної допомоги", — наголосив Тедрос Аданом Гебреісус.

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Він додав, що навіть війни мають свої правила, одне з яких звучить так — здоров'я має бути захищене!

Фото: соцмережі

Українське бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я інформувало, що про постраждалих внаслідок атаки не повідомлялося.

Також у ВООЗ наголосили, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року підтверджено 3148 нападів на об'єкти охорони здоров'я, внаслідок яких загинули 240 та постраждали 1055 людей.

Склад у Київській області, яким користувалася ВООЗ та який був пошкоджений 19 липня

Нагадаємо, РФ знищила склад морозива "Ласунка" у Дніпрі.

Також росіяни зруйнували у Дніпрі склад компанії "Біосфера", яка виготовляє товари для дому та гігієни.