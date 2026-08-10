Затока в Одесской области опустела: журналистка показала популярный раньше курорт после атак РФ (видео)

Украинская ведущая Наталья Кудряшова показала, как сейчас выглядит Затока в Одесской области. По её словам, туристическая инфраструктура курорта фактически не работает, а транспортное сообщение с центральной частью поселка отсутствует.

Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

Журналистка провела в Затоке три дня и две ночи и показала пустынные пляжи, заброшенные территории, поврежденные объекты и неиспользуемые здания.

По словам Кудряшовой, поезда и маршрутки до Затоки не ходят. Электричка доезжает только до моста, а автомобильное движение через него закрыто. Раньше до курорта можно было добраться на пассажирских поездах, в частности из Киева и Черновцов.

Туристические объекты также не работают. Отели и базы отдыха не принимают туристов, а владельцы местной недвижимости лишь изредка приезжают, чтобы проверить свое имущество.

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Кудряшова назвала Затоку "новой зоной отчуждения" и рассказала о ночной атаке на регион.

"30 ударов за полчаса", — написала она, добавив, что в результате ударов был поврежден мост, соединяющий Затоку с материковой частью Одесской области.

По ее словам, движение по мосту возобновили в реверсном режиме, однако после этого снова начались удары дронов. Кудряшова также рассказала, что обратный путь занял 4,5 часа под взрывами.

Напомним, в январе 2026 года военный эксперт Иван Тимочко заявил, что Россия может рассматривать Затоку в Одесской области как потенциальную цель. По словам Тимочко, контроль над поселком мог бы помочь РФ оказывать давление на Молдову и поддерживать свои силы в Приднестровье.

В декабре 2025 года российские войска несколько раз атаковали с помощью дронов-камикадзе "Шахед" два моста в Одесской области — возле Затоки и чуть севернее, недалеко от села Маяки. Эксперт по радиотехнике Сергей "Флеш" Бескрестнов объяснял, что таким образом РФ пытается отрезать Бессарабию от остальной Украины.