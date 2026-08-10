Затока на Одещині спорожніла: журналістка показала популярний раніше курорт після атак РФ (відео)

Українська ведуча Наталя Кудряшова показала, як нині виглядає Затока на Одещині. За її словами, туристична інфраструктура курорту фактично не працює, а транспортне сполучення з центральною частиною селища відсутнє.

Про це вона розповіла на своїй сторінці у Facebook.

Журналістка провела у Затоці три дні та дві ночі й показала порожні пляжі, занедбані території, пошкоджені об’єкти та будівлі, які не використовуються.

За словами Кудряшової, поїзди та маршрутки до Затоки не їздять. Електричка доїжджає лише до мосту, а автомобільний рух через нього закритий. Раніше до курорту можна було дістатися пасажирськими потягами, зокрема з Києва та Чернівців.

Туристичні об’єкти також не працюють. Готелі та бази відпочинку туристів не приймають, а власники місцевої нерухомості лише зрідка приїжджають перевірити своє майно.

Відео дня

Кудряшова назвала Затоку "новою зоною відчуження" та розповіла про нічну атаку на регіон.

"30 прильотів за півгодини", — написала вона, додавши, що після ударів було пошкоджено міст, який з’єднує Затоку з материковою частиною Одещини.

За її словами, рух мостом відновили в реверсному режимі, однак після цього знову почалися удари дронами. Кудряшова також розповіла, що дорога назад зайняла 4,5 години під вибухами.

Нагадаємо, у січні 2026 року військовий експерт Іван Тимочко заявив, що Росія може розглядати Затоку на Одещині як потенційну ціль. За словами Тимочка, контроль над селищем міг би допомогти РФ тиснути на Молдову та підтримувати свої сили у Придністров’ї.

У грудні 2025 року російські війська кілька разів атакували дронами-камікадзе "Шахед" два мости в Одеській області — біля Затоки та північніше, поблизу села Маяки. Експерт із радіотехніки Сергій "Флеш" Бескрестнов пояснював, що таким чином РФ намагається відрізати Бессарабію від решти України.