ЗС РФ потрібно захопити Затоку: чого добивається Москва під Одесою, — Тимочко (відео)

Російська Федерація хотіла б окупувати південь України, але поки що зосереджена на плані захоплення Донецької області, сказав глава ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ та військовий експерт Іван Тимочко. Однією з цілей Москви є селище Затока, ледь помітне на карті бойових дій. Навіщо росіянам населений пункт, розташований на відстані півтори сотні кілометрів від лінії фронту?

Цілями ЗС РФ справді є Одеська та Миколаївська область, хоч сьогодні росіяни тиснуть на Донбас, готові звернути на Запоріжжя та планують створити буферні зони у північних областях України. Особливе місце у стратегічних планах Москви може займати Затока, про яку згадав Тимочко у коментарі медіа "Новини. Live". На його думку, метою окупації є не так шкода Україні, як можливість вплинути на Молдову, вважає експерт.

ЗС РФ та Затока - Тимочко про можливі плани росіян див. з 41:18

Тимочко відповів на питання ведучих щодо планів РФ, про які заступника голови офісу президента Павла Паліси говорив під час заходу медіа "Лівий берег" (LB). Паліса пояснив, що до березня-квітня 2026 року росіяни хотіли б "закінчити" з окупацією Донбасу, а у Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській областях створити буферні зони. При цьому Одеса та Миколаїв — стратегічна мета російського командування, про які вони поки не думають, бо постійно переносять дати окупації Донбасу, ідеться у статті медіа. Тим часом військовий експерт вважає, що у планах Москви — взяти під контроль логістичні шляхи, які проходять на півдні України. Окремо стоїть питання Затоки. На думку Тимочко, це селище потрібне РФ для впливу на Кишинів та Тирасполь.

"Я не хочу претендувати на якусь військову достовірність, але моя суб'єктивна думка — у них був розрахунком взяти під контроль Затоку для того, щоб створювати загрозу для Молдови й підтримувати свої сили у Придністров'ї", — пролунало в ефірі "Новини. Live".

Представники українського командування поки що не коментували слова Тимочко щодо цілі ЗС РФ по захопленню селища Затока.

ЗС РФ та Затока — деталі

На карті бойових дій аналітиків DeepState бачимо, що Затока — вузьке, витягнуте на 14 км, селище на захід від Одеси, збудоване на косі, яка відділяє Дністровський лиман від Чорного моря. Найближча відстань до окупованих Росією територій — 150 км до, умовно, Лазурного-Скадовська у Херсонській області і 170 км до узбережжя Криму і мису Тарханкут.

ЗС РФ та Затока - лінія фронту на півдні станом на 30 січня, DeepState Фото: DeepState

Зазначимо, Фокус писав про активні удари ЗС РФ по об'єктах транспортної інфраструктури, які відбулись в грудні 2025 року. Як повідомили українські військові та ОВА, росіяни кілька разів поспіль атакували дронами-камікадзе "Шахед" два мости в Одеській області. Перший міст — біля Затоки, другий — північніше, біля села Маяки. Експерт з радіотехніки Сергій "Флеш" Бескрестнов пояснив, що росіяни намагаються повністю відрізати Бессарабію від решти України. До всього, жителів регіону залишили без електрики, вдаривши по об'єктах енергетики, а дістатись до них стало можливим лише через територію Молдови. При цьому дорога проходила за 10 км від меж так званої "Придністровської народної республіки", контрольованої РФ.

Нагадуємо, 27 січня ЗС РФ вдарили по Одесі, пошкодивши кілька житлових будинків та дитячий садок. 19 січня "Шахеди" влучили в енергетичний об'єкт, заливши людей без електроенергії.