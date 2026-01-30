ВС РФ нужно захватить Затоку: чего добивается Москва под Одессой, — Тимочко (видео)

Российская Федерация хотела бы оккупировать юг Украины, но пока сосредоточена на плане захвата Донецкой области, сказал глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ и военный эксперт Иван Тимочко. Одной из целей Москвы является поселок Затока, едва заметный на карте боевых действий. Зачем россиянам населенный пункт, расположенный на расстоянии полутора сотен километров от линии фронта?

Целями ВС РФ действительно является Одесская и Николаевская область, хотя сегодня россияне давят на Донбасс, готовы свернуть на Запорожье и планируют создать буферные зоны в северных областях Украины. Особое место в стратегических планах Москвы может занимать Затока, о которой упомянул Тимочко в комментарии медиа "Новости. Live". По его мнению, целью оккупации является не так вред Украине, как возможность повлиять на Молдову, считает эксперт.

ВС РФ и Затока — Тимочко о возможных планах россиян см. с 41:18

Тимочко ответил на вопросы ведущих относительно планов РФ, о которых заместитель главы Офиса президента Павел Палиса говорил во время мероприятия медиа "Левый берег" (LB). Палиса пояснил, что до марта-апреля 2026 года россияне хотели бы "закончить" с оккупацией Донбасса, а в Черниговской, Сумской, Днепропетровской областях создать буферные зоны. При этом Одесса и Николаев — стратегическая цель российского командования, о которых они пока не думают, потому что постоянно переносят даты оккупации Донбасса, говорится в статье медиа. Между тем военный эксперт считает, что в планах Москвы — взять под контроль логистические пути, которые проходят на юге Украины. Отдельно стоит вопрос Залива. По мнению Тимочко, этот поселок нужен РФ для влияния на Кишинев и Тирасполь.

"Я не хочу претендовать на какую-то военную достоверность, но мое субъективное мнение — у них был расчетом взять под контроль Затоку для того, чтобы создавать угрозу для Молдовы и поддерживать свои силы в Приднестровье", — прозвучало в эфире "Новости. Live".

Представители украинского командования пока не комментировали слова Тимочко относительно цели ВС РФ по захвату поселка Затока.

ВС РФ и Затока — детали

На карте боевых действий аналитиков DeepState видим, что Затока — узкий, вытянутый на 14 км, поселок к западу от Одессы, построенный на косе, которая отделяет Днестровский лиман от Черного моря. Ближайшее расстояние до оккупированных Россией территорий — 150 км до, условно, Лазурного-Скадовска в Херсонской области и 170 км до побережья Крыма и мыса Тарханкут.

ВС РФ и Затока — линия фронта на юге по состоянию на 30 января, DeepState Фото: DeepState

Отметим, Фокус писал об активных ударах ВС РФ по объектам транспортной инфраструктуры, которые состоялись в декабре 2025 года. Как сообщили украинские военные и ОВА, россияне несколько раз подряд атаковали дронами-камикадзе "Шахед" два моста в Одесской области. Первый мост — возле Затоки, второй — севернее, возле села Маяки. Эксперт по радиотехнике Сергей "Флеш" Бескрестнов объяснил, что россияне пытаются полностью отрезать Бессарабию от остальной Украины. Ко всему, жителей региона оставили без электричества, ударив по объектам энергетики, а добраться до них стало возможным только через территорию Молдовы. При этом дорога проходила в 10 км от границ так называемой "Приднестровской народной республики", контролируемой РФ.

Напоминаем, 27 января ВС РФ ударили по Одессе, повредив несколько жилых домов и детский сад. 19 января "Шахеды" попали в энергетический объект, оставив людей без электроэнергии.