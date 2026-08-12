Британия хочет возобновить военные контакты с Россией: в чем причина, — The Times

Британское военное руководство может попытаться восстановить прямую связь с российским военным командованием из-за опасений, что инцидент в море может привести к более масштабному конфликту.

Об этом сообщило издание The Times.

Глава Генерального штаба Великобритании Ричард Найтон пытался связаться с начальником Генерального штаба РФ Валерием Герасимовым после вступления в должность в сентябре 2025 года, но тот не ответил.

Последний известный разговор между британским и российским военным руководством состоялся в сентябре 2022 года. Тогда адмирал Тони Радакин поговорил с Герасимовым после попытки российского пилота сбить британский разведывательный самолет над Черным морем.

Бывший британский военный атташе в Москве и Киеве Джон Форман заявил, что министр обороны Уэс Стритинг и Нейтон должны возобновить контакты на высоком уровне.

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"Без прямой линии существует риск непреднамеренной эскалации. Серьёзное недоразумение в конечном итоге может привести к гибели людей", — сказал он.

По мнению Формана, необходимость в диалоге усилилась после ряда инцидентов. В июне российский военный корабль произвел предупредительные выстрелы вблизи британской яхты в Ла-Манше, а в прошлом месяце российский самолет опасно приблизился к британскому авианосцу HMS Prince of Wales в Норвежском море.

В британском правительстве заявили, что посольство в Москве продолжает направлять российским властям четкие сигналы и содействовать снижению рисков эскалации. В то же время там отметили, что Россия не желает участвовать в диалоге на уровне военного руководства.

"Как ответственная военная держава, мы давно выступаем за диалог на высоком военном уровне с Россией и сожалеем, что Россия не желает в нём участвовать", — заявила представительница британского правительства.

Напомним, 31 июля польские истребители F-16 перехватили российский разведывательный самолет Ил-20 над Балтийским морем. Самолет находился в международном воздушном пространстве и не нарушал границ Польши.

Российский Ил-20 летел без плана полета и с выключенным транспондером. Польские военные идентифицировали его и сопроводили в соответствии с процедурами НАТО.

Кроме того, 24 июля румынский истребитель F-16 сбил беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство страны. Инцидент произошел около 11:00 в безлюдном районе.

Президент Румынии Никушор Дан сообщил, что пилот открыл огонь после вторжения в воздушное пространство.