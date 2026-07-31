Российский Ил-20 перехватили над Балтикой: Польша подняла истребители F-16

31 июля польские истребители F-16 перехватили российский разведывательный самолёт Ил-20 над Балтийским морем. Это произошло в 40 километрах к северу от города Колобжег, при этом нарушения воздушного пространства Польши не было.

Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в социальной сети X.

По его словам, российский самолет вновь совершал полет в международном воздушном пространстве.

Перехват произошел до полудня. Министр назвал его "очередным успешным перехватом российского самолета над Балтийским морем" и отметил, что польская дежурная пара F-16 оперативно отреагировала на ситуацию.

"Вооружённые силы Польши постоянно следят за ситуацией и решительно реагируют на действия Российской Федерации, поддерживая тесное сотрудничество с союзниками по НАТО", — заявил Владислав Косиняк-Камыш.

Он также подчеркнул, что "безопасность польского воздушного пространства остается нашим высшим приоритетом". По словам министра, самолет Ил-20 находился в международном воздушном пространстве, поэтому нарушения воздушного пространства Польши зафиксировано не было.

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В Оперативном командовании Вооруженных сил Польши сообщили, что это уже третья операция по перехвату российского самолета над Балтийским морем на этой неделе. Там отметили, что польские пилоты идентифицировали Ил-20 и сопроводили его в соответствии с процедурами НАТО. По оценке военных, самолет РФ представлял потенциальную угрозу для безопасности воздушного движения, поскольку летел без поданного плана полета и с выключенным транспондером.

Транспондер — это бортовое устройство, которое автоматически передает диспетчерам данные о самолете, в частности его идентификацию и, в зависимости от режима работы, высоту полета. Если транспондер выключен, самолет становится значительно сложнее идентифицировать и отслеживать с помощью средств вторичной радиолокации, что может создавать риски для безопасности воздушного движения.

Напомним, во время массированной российской атаки на Украину утром 30 июля в польском Люблине объявили воздушную тревогу, а польские военные подняли в небо истребители и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. По информации Воздушных сил Украины, одна из российских крылатых ракет двигалась в сторону Волыни и польской границы, после чего исчезла с радаров.

Позже в селе Тарнава-Колония Люблинского воеводства обнаружили воронку диаметром около 10 метров и металлические обломки, которые, возможно, остались после ночной атаки РФ на Украину.

Ранее Фокус сообщал, что, по предварительной оценке польской стороны, на территории Люблинского воеводства могла упасть российская крылатая ракета Х-101, которая во время атаки пересекла воздушное пространство Польши.

Впоследствии, 31 июля, Окружная прокуратура в Люблине официально подтвердила, что в Люблинском воеводстве Польши упала российская крылатая ракета Х-101. По данным следствия, она была изготовлена во втором квартале 2026 года на одном из предприятий в Московской области. К идентификации обломков также присоединился украинский эксперт, прибывший в Польшу вечером 30 июля.