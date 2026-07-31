В Польше официально подтвердили падение российской ракеты Х-101: прокуратура раскрыла детали

В Люблинском воеводстве Польши упала российская крылатая ракета Х-101, изготовленная во втором квартале 2026 года на предприятии в Московской области. Это подтвердила Окружная прокуратура в Люблине.

Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Люблине Марцин Козак, передает "Укринформ".

По его словам, предварительный осмотр места падения и найденных обломков позволил однозначно определить тип ракеты.

"Предварительные действия по осмотру места и обнаруженных следов, то есть элементов воздушного объекта, позволяют нам однозначно утверждать, с каким объектом мы имеем дело. Речь идет о ракете Х-101, изготовленной во втором квартале 2026 года на одном из предприятий на территории Московской области", — сообщил Козак.

Он также отметил, что вечером 30 июля в Польшу прибыл украинский эксперт, который присоединился к работе по идентификации ракеты. Это помогло подтвердить её происхождение и тип.

Відео дня

Падение ракеты в Польше — что известно об инциденте 30 июля

В ночь на 30 июля российские войска нанесли массированный удар по Украине. Под обстрел попали Киев, Кривой Рог, Житомирская, Винницкая и Львовская области. В то же время польские военные сообщили, что в воздушное пространство страны залетел неизвестный объект. Для его перехвата планировалось задействовать истребители F-16, однако объект исчез над сельской местностью.

Позже жители Люблинского воеводства и местные СМИ сообщили о мощном взрыве, от которого в некоторых населенных пунктах сотрясались дома. Впоследствии стало известно, что на территории Польши упала российская ракета, вероятно, Х-101. Она взорвалась на поле недалеко от поселка Тарнава-Колония, примерно в 90 км от границы с Волынской областью. На месте образовалась воронка диаметром около 10 метров и глубиной до 5 метров.

Напомним, 30 июля премьер-министр Польши Дональд Туск ответил на вопрос, был ли прилет российской ракеты в Люблинское воеводство преднамеренным и почему её не удалось сбить.