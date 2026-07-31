У Польщі офіційно підтвердили падіння російської ракети Х-101: прокуратура розкрила деталі

У Люблінському воєводстві Польщі впала російська крилата ракета Х-101, яку виготовили у другому кварталі 2026 року на підприємстві в Московській області. Це підтвердила Окружна прокуратура в Любліні.

Про це під час брифінгу повідомив речник Окружної прокуратури в Любліні Марцін Козак, передає Укрінформ.

За його словами, попередній огляд місця падіння та знайдених уламків дозволив однозначно встановити тип ракети.

“Попередні дії з огляду місця і виявлених слідів, тобто елементів повітряного об’єкта, дозволяють нам однозначно ствердити, з яким об’єктом ми маємо справу. Йдеться про ракету Х-101, виготовлену у другому кварталі 2026 року в одному з підприємств на території Московської області”, — повідомив Козак.

Він також зазначив, що ввечері 30 липня до Польщі прибув український експерт, який долучився до ідентифікації ракети. Це допомогло підтвердити її походження та тип.

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Падіння ракети в Польщі — що відомо про інцидент 30 липня

У ніч на 30 липня російські війська здійснили масований удар по Україні. Під обстріл потрапили Київ, Кривий Ріг, Житомирська, Вінницька та Львівська області. Того ж часу польські військові повідомили, що в повітряний простір країни залетів невідомий об'єкт. Для його перехоплення планували залучити винищувачі F-16, однак об'єкт зник над сільською місцевістю.

Пізніше жителі Люблінського воєводства та місцеві медіа повідомили про потужний вибух, від якого в окремих населених пунктах здригалися будинки. Згодом стало відомо, що на території Польщі впала російська ракета, ймовірно Х-101. Вона вибухнула на полі поблизу селища Тарнава-Кольонія, приблизно за 90 км від кордону з Волинською областю. На місці утворилася вирва близько 10 метрів у діаметрі та до 5 метрів завглибшки.

Нагадаємо, 30 липня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відповів на запитання, чи був приліт російської ракети до Люблінського воєводства навмисним і чому її не вдалося збити.