Російський Іл-20 перехопили над Балтикою: Польща підняла винищувачі F-16

Польські винищувачі F-16 31 липня перехопили російський літак-розвідник Іл-20 над Балтійським морем. Це сталося за 40 кілометрів на північ від міста Колобжег, при цьому порушення повітряного простору Польщі не було.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у соцмережі X.

За його словами, російський літак знову виконував політ у міжнародному повітряному просторі.

Перехоплення відбулося до полудня. Міністр назвав його "черговим успішним перехопленням російського літака над Балтійським морем" і зазначив, що польська чергова пара F-16 оперативно відреагувала на ситуацію.

"Збройні сили Польщі безперервно стежать за ситуацією та рішуче реагують на дії Російської Федерації, залишаючись у тісній співпраці із союзниками по НАТО", — заявив Владислав Косіняк-Камиш.

Він також наголосив, що "безпека польського неба залишається нашим найвищим пріоритетом". За словами міністра, літак Іл-20 перебував у міжнародному повітряному просторі, тому порушення повітряного простору Польщі не зафіксували.

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У Оперативному командуванні Збройних сил Польщі повідомили, що це вже третя місія з перехоплення російського літака над Балтійським морем цього тижня. Там зазначили, що польські пілоти ідентифікували Іл-20 та супроводили його відповідно до процедур НАТО. За оцінкою військових, літак РФ становив потенційну загрозу для безпеки повітряного руху, оскільки летів без поданого плану польоту та з вимкненим транспондером.

Транспондер — це бортовий пристрій, який автоматично передає диспетчерам дані про літак, зокрема його ідентифікацію та, залежно від режиму роботи, висоту польоту. Якщо транспондер вимкнений, літак стає значно складніше ідентифікувати та відстежувати засобами вторинної радіолокації, що може створювати ризики для безпеки повітряного руху.

Нагадаємо, під час масованої російської атаки на Україну вранці 30 липня в польському Любліні оголосили повітряну тривогу, а польські військові підняли в небо винищувачі та літаки дальнього радіолокаційного виявлення. За інформацією Повітряних сил України, одна з російських крилатих ракет рухалася у бік Волині та польського кордону, після чого зникла з радарів.

Пізніше в селі Тарнава-Колонія Люблінського воєводства знайшли вирву діаметром близько 10 метрів і металеві уламки, які могли залишитися після нічної атаки РФ по Україні.

Раніше Фокус повідомляв, що, за попередньою оцінкою польської сторони, на території Люблінського воєводства могла впасти російська крилата ракета Х-101, яка під час атаки перетнула повітряний простір Польщі.

Згодом, 31 липня, Окружна прокуратура в Любліні офіційно підтвердила, що в Люблінському воєводстві Польщі впала російська крилата ракета Х-101. За даними слідства, її виготовили у другому кварталі 2026 року на одному з підприємств у Московській області. До ідентифікації уламків також долучився український експерт, який прибув до Польщі ввечері 30 липня.