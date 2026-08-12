Британія хоче відновити військові контакти з Росією: в чому причина, — The Times

Британські військові керівники можуть спробувати відновити прямий зв’язок із російським військовим командуванням через побоювання, що інцидент у морі може призвести до ширшого конфлікту.

Про це повідомило видання The Times.

Британський начальник Генштабу Річард Найтон намагався зв’язатися з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим після вступу на посаду у вересні 2025 року, але той не відповів.

Остання відома розмова між британським і російським військовими керівниками відбулася у вересні 2022 року. Тоді адмірал Тоні Радакін поговорив із Герасимовим після спроби російського пілота збити британський розвідувальний літак над Чорним морем.

Колишній британський військовий аташе в Москві та Києві Джон Форман заявив, що міністр оборони Вес Стрітінг і Найтон мають відновити контакти на високому рівні.

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“Без прямої лінії існує ризик ненавмисної ескалації. Серйозне непорозуміння зрештою може призвести до загибелі людей”, — сказав він.

На думку Формана, потреба в діалозі посилилася після низки інцидентів. У червні російський військовий корабель здійснив попереджувальні постріли біля британської яхти в Ла-Манші, а минулого місяця російський літак небезпечно наближався до британського авіаносця HMS Prince of Wales у Норвезькому морі.

У британському уряді заявили, що посольство в Москві продовжує передавати російській владі чіткі повідомлення та допомагати знижувати ризики ескалації. Водночас там зазначили, що Росія не хоче брати участь у діалозі на рівні військових керівників.

“Як відповідальна військова держава, ми давно виступаємо за діалог на високому військовому рівні з Росією і шкодуємо, що Росія не бажає брати в ньому участь”, — заявила представниця британського уряду.

Нагадаємо, 31 липня польські винищувачі F-16 перехопили російський розвідувальний літак Іл-20 над Балтійським морем. Літак перебував у міжнародному повітряному просторі та не порушував кордонів Польщі.

Російський Іл-20 летів без плану польоту та з вимкненим транспондером. Польські військові ідентифікували його та супроводили відповідно до процедур НАТО.

Також 24 липня румунський винищувач F-16 збив безпілотник, який увійшов у повітряний простір країни. Інцидент стався близько 11:00 у безлюдному районі.

Президент Румунії Нікушор Дан повідомив, що пілот відкрив вогонь після порушення повітряного простору.