Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал чепухой заявления России о том, что он якобы убедил Владимира Зеленского отказаться от переговоров с Москвой в 2022 году.

Об этом он заявил в интервью School of War Podcast.

Он подчеркнул, что ни один западный лидер не смог заставить Украину прекратить борьбу за свою страну.

"Это полная, абсолютная чепуха. Не было ни одного европейского лидера, ни одного западного лидера, который смог бы помешать украинцам бороться за свою страну", — сказал Джонсон.

По словам бывшего премьера, во время визита в Киев в апреле 2022 года он хотел донести до Зеленского и украинцев, что Великобритания поддержит их решение продолжать борьбу.

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"Я не могу быть украинцем больше, чем сами украинцы. Но если вы хотите продолжать бороться, то мы будем рядом", — сказал Джонсон.

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Он также отметил, что в начале полномасштабной войны не все европейские политики верили в способность Украины противостоять России. Джонсон упомянул представителя аппарата канцлера Германии, который считал, что поражение Украины должно произойти как можно скорее.

Джонсон заявил, что считал такую позицию ошибочной и поддерживал оказание помощи Украине. По его словам, украинцы сами хотели сопротивляться, сражаться и защищать свою страну.

В чём обвиняли Джонсона?

Обвинения в адрес Джонсона касаются его визита в Киев 9 апреля 2022 года. Согласно версии, которая распространялась, в частности, в российских СМИ, тогдашний британский премьер якобы убеждал Зеленского не подписывать возможное мирное соглашение с Россией и продолжать войну.

Основанием для этой версии послужили сообщения о переговорах между Украиной и Россией весной 2022 года. В частности, источники "Украинской правды" утверждали, что во время визита Джонсон донес до Киева позицию, согласно которой с Владимиром Путиным нужно не договариваться, а оказывать на него давление.

В то же время глава украинской делегации на переговорах Давид Арахамия позже пояснил, что Украина не была готова подписать подготовленный документ, а западные партнеры не принимали решений за Киев. Европейская служба внешних действий также назвала утверждение о том, что Джонсон помешал Украине подписать соглашение, дезинформационным нарративом.

Сам Зеленский в феврале 2025 года также заявил, что Джонсон не влиял на его решение относительно переговоров с Россией. По словам президента, на момент визита британского премьера российские войска уже отступили от Киева, а требования России на переговорах были неприемлемыми.

Напомним, в июле 2026 года Борис Джонсон раскритиковал назначение Эда Милибэнда министром иностранных дел Великобритании. Он назвал это "ужасным выбором" и заявил, что Милибенд своей позицией по Сирии якобы способствовал действиям России.

В апреле 2026 года Борис Джонсон посетил Запорожье и побывал на передовой в Запорожской области. По возвращении из поездки он рассказал о ситуации в прифронтовых районах и заявил, что Запад не оказывает Украине достаточной помощи в виде современного оружия.