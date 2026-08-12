"Повна нісенітниця": Борис Джонсон спростував звинувачення РФ у зриві переговорів у 2022 році

Колишній прем’єр Великої Британії Борис Джонсон назвав нісенітницею заяви Росії про те, що він нібито переконав Володимира Зеленського відмовитися від переговорів з Москвою у 2022 році.

Про це він заявив в інтерв’ю School of War Podcast.

Він наголосив, що жоден західний лідер не міг змусити Україну припинити боротьбу за свою країну.

“Це повна, цілковита нісенітниця. Не було жодного європейського лідера, жодного західного лідера, який міг би зупинити українців від боротьби за свою країну”, — сказав Джонсон.

За словами експрем’єра, під час візиту до Києва у квітні 2022 року він хотів донести Зеленському та українцям, що Велика Британія підтримає їхнє рішення продовжувати боротьбу.

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“Я не можу бути більше українцем, ніж самі українці. Але якщо ви хочете і далі боротися, то ми будемо поруч”, — розповів Джонсон.

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Він також зазначив, що на початку повномасштабної війни не всі європейські політики вірили у здатність України протистояти Росії. Джонсон згадав представника штабу канцлера Німеччини, який вважав, що поразка України мала б відбутися якнайшвидше.

Джонсон заявив, що вважав таку позицію хибною та підтримував допомогу Україні. За його словами, українці самі хотіли чинити опір, боротися і захищати свою країну.

У чому звинувачували Джонсона?

Звинувачення проти Джонсона стосуються його візиту до Києва 9 квітня 2022 року. За версією, яка поширювалася зокрема в російських медіа, тодішній британський прем’єр нібито переконував Зеленського не підписувати можливу мирну угоду з Росією та продовжувати війну.

Підставою для цієї версії стали повідомлення про переговори України та Росії навесні 2022 року. Зокрема, джерела “Української правди” стверджували, що під час візиту Джонсон передав Києву позицію, за якою з Володимиром Путіним потрібно не домовлятися, а тиснути на нього.

Водночас глава української делегації на переговорах Давид Арахамія пізніше пояснював, що Україна не була готова підписати підготовлений документ, а західні партнери не ухвалювали рішень за Київ. Європейська служба зовнішніх дій також назвала твердження про те, що Джонсон зупинив Україну від підписання угоди, дезінформаційним наративом.

Сам Зеленський у лютому 2025 року також заявив, що Джонсон не впливав на його рішення щодо переговорів із Росією. За словами президента, на момент візиту британського прем’єра російські війська вже відступили від Києва, а російські вимоги на переговорах були неприйнятними.

Нагадаємо, у липні 2026 року Борис Джонсон розкритикував призначення Еда Мілібенда міністром закордонних справ Великої Британії. Він назвав це “жахливим вибором” і заявив, що Мілібенд своєю позицією щодо Сирії нібито сприяв діям Росії.

У квітні 2026 року Борис Джонсон відвідав Запоріжжя та побував на передовій у Запорізькій області. Після поїздки він описав ситуацію в прифронтових районах і заявив, що Захід недостатньо допомагає Україні сучасною зброєю.