"Кремль буде у захваті": Борис Джонсон звинуватив нового главу МЗС Британії у "допомозі" Путіну

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії і прихильник України Борис Джонсон різко відреагував на призначення новим міністром закордонних справ країни Еда Мілібенда. Він заявив, що дії нового глави МЗС сприяли вторгненню РФ в Україну.

Після призначення Мілібенда на цю посаду в новому уряді прем'єр-міністра Енді Бернема Джонсон назвав це "жахливим вибором". Про це пише Daily Mail з посиланням на соцмережі колишнього глави британського уряду.

Коментуючи призначення, Джонсон поширив у мережі Х статтю "Немає гіршого вибору на посаду міністра закордонних справ, ніж Ед Мілібенд". У дописі він також пояснив, чому так вважає, згадавши про російсько-українську війну.

"Це влучно. Нездатність протистояти Асаду (колишній сирійський диктатор Башар Асад — ред.) — за що Мілібенд несе значну частину провини — безпосередньо призвела до першого вторгнення Путіна в Україну. Жахливий вибір на посаду міністра закордонних справ. Кремль буде в захваті", — зазначив політик.

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Видання зауважило, що призначення Мілібенда розпалює суперечку щодо його опору військовим діям Великої Британії у 2013 році проти Асада за застосування хімічної зброї проти власного народу. Тодішній лідер Лейбористської партії наказав депутатам голосувати проти приєднання до США щодо знищення сирійських запасів хімічної зброї, яка застосовувалася проти цивільного населення. Зрештою бездіяльність Британії згодом зірвала план президента Барака Обами щодо втручання в Сирії, а адміністрація США поклала відповідальність за це на парламент.

Згодом Мілібенда звинуватили в тому, що своєю діяльністю в Палаті громад він нібито підштовхнув Росію до анексії Криму через рік.

Новий міністр закордонних справ Британії Ед Мілібенд Фото: The Independent

Борис Джонсон не єдиний, хто критикував Мілібенда за "потакання" РФ. Новий міністр оборони Британії Вес Стрітінг кілька років тому заявив, що "нерішучість цієї країни та США створила вакуум, у який увірвалася РФ і завдяки якому Асад залишався при владі набагато довше".

Неоднозначні дії нового глави МЗС у минулому вже викликали занепокоєння у Білому домі після його нового призначення, повідомили журналістам джерела, обізнані з цим питанням.

Варто зауважити, що Ед Мілібенд вже встиг 21 липня провести свою першу розмову на посаді з очільником МЗС України Андрієм Сибігою. В ході розмови він "підкреслив непохитну й рішучу підтримку народу України з боку Британії". Вони також обговорили подальше зміцнення співпраці, продовження військової допомоги Україні і посилення тиску на РФ.

Нагадаємо, днями The Guardian розповідало, якою була перша заява Енді Бернема на посаді прем'єр-міністра Британії.

Раніше Кір Стармер оголосив про відставку з посади прем'єр-міністра Британії.